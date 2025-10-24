امام جمعه اهواز: صادرات غیرنفتی اهرم قدرت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «ایران قوی»، اظهار کرد: اگر ایران در همه عرصه‌ها قوی باشد، هیچ‌گاه حتی به ذهن دشمن نیز خطور نخواهد کرد که به این کشور هجمه‌ای وارد کند.

وی تثبیت اقتصاد در سه لایه «تولید و صادرات پایدار»، «زیرساخت‌های توسعه‌یافته و رقابت‌پذیر» و «نظام مالی شفاف و کارآمد» را از ویژگی‌های کشورهای قدرتمند دانست و افزود: قدرت سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشورها به اقتصادشان گره خورده است.

امام جمعه اهواز با اشاره به موقعیت ژئوپولتیکی ایران و منابع طبیعی سرشار، تصریح کرد: در صورت تقویت سرمایه انسانی، ایران می‌تواند به قدرتی بی‌بدیل اقتصادی در منطقه با نفوذ جهانی تبدیل شود.

وی با انتقاد از خام‌فروشی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از خام‌فروشی، کشور را از وابستگی به درآمدهای غیرپایدار نفتی نجات می‌دهد. صادرات تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه اهرم قدرت ملی است و هر دلار غیرنفتی که صادر می‌شود، قدرت سیاسی و امنیتی کشور را تقویت می‌کند.

حجت الاسلام موسوی‌فرد تأکید کرد: در مسیر ایران قوی، باید اقتصاد دانش‌بنیان، صادرات و درآمدهای پایدار مورد توجه قرار گیرد. وی، توسعه کریدورهای تجاری، حرکت به سمت انرژی‌های نو، گسترش شبکه‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را از زیرساخت‌های کلیدی برای پیوستن ایران به گروه‌های راهبردی بین‌المللی دانست.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اسرائیل پس از هشت روز جنگ، دست تسلیم بلند کرد و با ابراز ندامت، به دنبال میانجی‌گری کشورها رفت. این نشان می‌دهد که ایران اسلامی همواره قدرتمند است.

وی هشدار داد: چنانچه دشمن به منطقه مقاومت چشم طمع داشته باشد، خلیج فارس را به جهنمی برای استکبار جهانی تبدیل خواهیم کرد.

حجت الاسلام موسوی‌فرد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان خوزستان در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: با وجود این ظرفیت‌ها، نباید جوانی در استان بیکار باشد. مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در پایان با تبریک روز پرستار و هفته تربیت‌بدنی، گفت: امسال سال درخشش ورزشکاران بود و افتخارات بسیاری برای کشور رقم خورد.