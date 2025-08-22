امروز حفظ وحدت امت اسلامی و استقامت در برابر دشمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان بر اهمیت شناخت و ارتباط بیشتر مسلمانان با پیامبر تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با پیامبر اسلام بیشتر ارتباط برقرار کنیم و ایشان را بهتر بشناسیم.



وی به اهمیت اخلاق و ویژگی‌های برجسته حضرت محمد (ص) در قرآن اشاره کرد و افزود: خداوند در آیه «انک لعلی خلق عظیم» از اخلاق و ویژگی‌های نیکوی پیامبر سخن گفته است. این آیه، بالاترین ستایشی است که برای پیامبر ذکر شده و نشان‌دهنده جایگاه والا و بی‌نظیر ایشان است.



امام جمعه گرگان همچنین به ویژگی‌های تربیتی و اخلاقی پیامبر اشاره کرد و گفت: خداوند پیامبر را با کمال ادب تربیت کرد و ایشان در تمامی عرصه‌ها، از جمله سیاست و هدایت جامعه، الگوی بزرگی برای مسلمانان بودند.



وی در ادامه سخنان خود افزود: پیامبر اسلام نه تنها در زمینه‌های دینی بلکه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز راهنمایی‌های ارزنده‌ای داشت. در دنیای امروز که دشمنان اسلام تلاش می‌کنند تا ارتباط مسلمانان با پیامبر را کمرنگ کنند، ما باید با قوت و استقامت بیشتر از اصول پیامبر دفاع کنیم.



امام جمعه گرگان همچنین در بخشی از سخنان خود به نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در زمان رحلت پیامبر اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا در آخرین لحظات زندگی پیامبر بسیار نگران و محزون بودند. پیامبر به ایشان گفتند که پس از من، نخستین کسی که به من ملحق خواهد شد، تو خواهی بود.



نورمفیدی بر لزوم وحدت مسلمانان و استقامت در برابر دشمنان اسلام تأکید کرد و گفت: امروز روزی است که باید با استقامت و وحدت بیشتر، اهداف پیامبر اسلام را دنبال کنیم و در برابر دشمنان اسلام قوی‌تر از همیشه بایستیم.

امام جمعه گرگان همچنین در خطبه دوم با اشاره به فرمایشات امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع)، بر اهمیت مکارم اخلاقی و برخورد نیکو با مردم تأکید کرد و گفت: هر کسی که با مردم در ارتباط است باید بهترین رفتار و اخلاق را داشته باشد تا بتواند به مسلمان واقعی تبدیل شود.

نورمفیدی همچنین با اشاره به روایتی از امام علی بن موسی الرضا (ع)، اظهار کرد: زمان ما به سرعت در حال گذر است و باید بیشتر به فکر آخرت خود باشیم. مرگ به ما نزدیک است و هر کاری که انجام می‌دهیم ثبت می‌شود.

امام جمعه گرگان در ادامه به پیشرفت‌های ایران در زمینه صنعت دفاعی اشاره کرد و افزود: امروز کشور ما در زمینه‌های دفاعی و نظامی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. به ویژه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در زمینه‌های مختلف دست برتر را دارند و این موفقیت‌ها نشان از توانمندی‌های کشور دارد.

وی همچنین به اهمیت نگاه متعادل به وضعیت کشور اشاره کرد و افزود: نباید فقط به مشکلات نگاه کنیم، بلکه باید پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در صنعت دفاعی داشته را نیز مشاهده کنیم.

امام جمعه گرگان به لزوم وحدت و همکاری میان مسلمانان و علمای شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: امیدواریم که وحدت امت اسلامی روز به روز قوی‌تر و پایدارتر شود تا با همدلی و همکاری بتوانیم بر مشکلات فائق آییم و به رشد و پیشرفت کشور کمک کنیم.