به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: دشمن اسرائیلی، تجهیزات نظامی سنگین به روستای العجرفه در حومه قنیطره و شهرک عابدین در غرب درعا در جنوب سوریه منتقل کرد.

منابع مذکور افزودند: نیروهای دشمن اسرائیلی مراکز نظامی موقت در این مناطق برپا کردند.

این منابع همچنین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به برخی از منازل در حومه قنیطره و درعا و بازرسی آنها خبر دادند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با نفوذ به روستاها و مناطق دو استان القنیطره و درعا در جنوب سوریه، ایست‌های بازرسی دایر کرده و شماری از ساکنان این مناطق را بازداشت کردند.



خبرگزاری سانا گزارش داد که گشت‌زنی رژیم صهیونیستی متشکل از ۶ خودرو ارتش این رژیم بامداد امروز از سمت جولان اشغالی به شهرک عابدین در منطقه حوض یرموک در غرب درعا، نفوذ کرده و سه جوان را بازداشت کرد و سپس این منطقه را ترک نمود.



این خبرگزاری تصریح کرد که چهار خودروی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای العجرف در القنیطره یورش برده و چندین خانه را در داخل این روستا تفتیش کردند و ایست بازرسی را در ورودی آن ایجاد کردند.



از زمان سقوط نظام بشار اسد؛ رژیم صهیونیستی بارها به حومه‌های مختلف دمشق، القنیطره و درعا یورش می‌برد.