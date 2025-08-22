  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: دشمن اسرائیلی، تجهیزات نظامی سنگین به روستای العجرفه در حومه قنیطره و شهرک عابدین در غرب درعا در جنوب سوریه منتقل کرد.

منابع مذکور افزودند: نیروهای دشمن اسرائیلی مراکز نظامی موقت در این مناطق برپا کردند.

این منابع همچنین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به برخی از منازل در حومه قنیطره و درعا و بازرسی آنها خبر دادند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با نفوذ به روستاها و مناطق دو استان القنیطره و درعا در جنوب سوریه، ایست‌های بازرسی دایر کرده و شماری از ساکنان این مناطق را بازداشت کردند.

خبرگزاری سانا گزارش داد که گشت‌زنی رژیم صهیونیستی متشکل از ۶ خودرو ارتش این رژیم بامداد امروز از سمت جولان اشغالی به شهرک عابدین در منطقه حوض یرموک در غرب درعا، نفوذ کرده و سه جوان را بازداشت کرد و سپس این منطقه را ترک نمود.

این خبرگزاری تصریح کرد که چهار خودروی ارتش رژیم صهیونیستی به روستای العجرف در القنیطره یورش برده و چندین خانه را در داخل این روستا تفتیش کردند و ایست بازرسی را در ورودی آن ایجاد کردند.

از زمان سقوط نظام بشار اسد؛ رژیم صهیونیستی بارها به حومه‌های مختلف دمشق، القنیطره و درعا یورش می‌برد.

کد خبر 6568020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها