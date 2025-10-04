ورود نظامیان اسرائیلی به یک روستا در غرب درعا سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، تحرکات توسعه طلبانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و در این راستا، یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه وارد روستای «جمله» در منطقه حوض یرموک در غرب استان درعا شد و ضمن بازرسی منازل روستائیان، سه جوان سوری را بازداشت کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر به نقل از منابع خود اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی پس از ورود به روستای «جمله»، ورودی‌های روستا را مسدود و سه جوان سوری را بازداشت کردند. هواپیماهای شناسایی نیز به شکل گسترده در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

طبق گزارش این سازمان، نظامیان اشغالگر که سوار بر شش خودرو نظامی وارد روستا شده بوند یک ساعت تمام در روستا باقی ماندند سپس به سمت جولان اشغالی عقب نشینی کردند.

یک روز قبل نیز نظامیان اشغالگر اسرائیلی با ورود به روستاهای عین زیوان و عین العبد در استان قنیطره، به بازرسی منازل روستائیان پرداختند.