  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

ورود نظامیان اسرائیلی به یک روستا در غرب درعا سوریه

ورود نظامیان اسرائیلی به یک روستا در غرب درعا سوریه

نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به یک روستا در غرب استان درعا در جنوب سوریه سه جوان سوری را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، تحرکات توسعه طلبانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و در این راستا، یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه وارد روستای «جمله» در منطقه حوض یرموک در غرب استان درعا شد و ضمن بازرسی منازل روستائیان، سه جوان سوری را بازداشت کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر به نقل از منابع خود اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی پس از ورود به روستای «جمله»، ورودی‌های روستا را مسدود و سه جوان سوری را بازداشت کردند. هواپیماهای شناسایی نیز به شکل گسترده در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

طبق گزارش این سازمان، نظامیان اشغالگر که سوار بر شش خودرو نظامی وارد روستا شده بوند یک ساعت تمام در روستا باقی ماندند سپس به سمت جولان اشغالی عقب نشینی کردند.

یک روز قبل نیز نظامیان اشغالگر اسرائیلی با ورود به روستاهای عین زیوان و عین العبد در استان قنیطره، به بازرسی منازل روستائیان پرداختند.

کد خبر 6611114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نکنه الجولانی ویارانش خوابشون برده است!@@.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها