یکی از مشکلات عمده مددجویان بهزیستی اشتغال و پیدا کردن یک کار مناسب با درآمد مکفی است.

در شرایطی که بسیاری از افراد سالم هم برای پیدا کردن یک کار با حقوق مناسب دچار مشکل هستند؛ پیدا کردن یک شغل مناسب برای مددجویان بهزیستی سختی‌های مضاعفی دارد.

برخی از مشاغل اصلاً مناسب مددجویان بهزیستی نیست و مشاغلی همچون کارهای دفتری هم که برای مددجویان مناسب است؛ عمدتاً با تصورات غلط کارفرمایان به آنان سپرده نمی‌شود.

برخی از کارفرمایان البته از مددجویان بهزیستی استفاده می‌کنند تا حقوق و مزایای کمتری به نسبت افراد عادی به آنان بدهند و به نوعی از هزینه‌های خود کم کنند.

در چنین شرایطی سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی توان‌یابان در کشور موظف است تا شرایط اشتغال مناسب را برای مددجویان خود فراهم کند.

به استناد ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و به استناد برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور، به منظور فراهم آوردن انگیزه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جامعه هدف و ترغیب کارفرمایان برای جذب آنان، مشوق حمایتی به عنوان پرداخت بیمه سهم کارفرما تهیه شده است.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب که بهزیستی مشوق‌های ویژه‌ای برای اشتغال مددجویان بهزیستی فراهم کرده است گفت: برای کارگاه‌هایی که مددجویان بهزیستی را به کار مشغول کنند مشوق‌های خوبی در نظر گرفتیم. یکی از این مشوق‌ها پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی است. بر این اساس به میزان ۱۸ درصد حداقل مزد تعیین‌شده کارگر به‌عنوان حق بیمه کارفرمایی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.

حسینی تاکید کرد: تنها در سال گذشته، ۳۹۶۷۱ مددجو از این کمک هزینه برخوردار شدند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه کمک هزینه حق بیمه خویش فرمایی تنها برای کارگران معلول نیست؛ گفت: ما برای مددجویان نیازمند و بی‌بضاعت هم این کمک هزینه را می‌پردازیم. سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۱۰ مددجوی بی‌بضاعت هم از این کمک هزینه ۱۸ درصدی برای پرداخت حق بیمه خود استفاده کردند. یعنی مجموعاً حق بیمه ۵۰ هزار مددجوی بهزیستی در سال گذشته توسط بهزیستی پرداخت شد.

پرداخت نیمی از حقوق معلولان خیلی شدید توسط سازمان بهزیستی

وی کمک هزینه ارتقای کارایی را مشوق دیگری برای بحث اشتغال مددجویان بهزیستی عنوان کرد و گفت: این مسئله به یارانه دستمزد هم شهرت پیدا کرده است. مددجویی که برای انتخاب شغل دچار مشکل شده است و معلولیت شدید دارد؛ معمولاً توسط کارفرمایان به کار گمارده نمی‌شود؛ برای معلولان خیلی شدید حداقل ۵۰ درصد حقوق دستمزد و برای معلولان شدید ۴۰ درصد و برای معلولان متوسط ۳۰ درصد حقوق و دستمزد توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

حسینی تاکید کرد: ۳۰۳۳ نفر از مددجویان بهزیستی سال گذشته با این مشوق‌ها به کار مشغول شدند.

۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای راه‌اندازی کار خانگی

رئیس سازمان بهزیستی افزود: پرداخت کمک هزینه بلاعوض برای راه‌اندازی مشاغل خرد و خانگی، توسط بهزیستی مشوق دیگری بود که سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسید که سال گذشته ۲۰۰۰ مددجوی بهزیستی از این کمک هزینه بلاعوض بهره‌مند شدند.

حسینی با اشاره به ضرورت مهارت آموزی مددجویان بهزیستی گفت: کمک هزینه آمادگی شغلی هم در سازمان بهزیستی داریم که دوره‌های آماده‌سازی شغلی حرفه‌ای است و برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شده است. این دوره‌های حرفه‌ای، برای ۸۶۰۰ مددجو با سرمایه ۵ میلیون تومان برگزار شده است.