افتتاح مرکز جامع توانبخشی ویژه مددجویان بهزیستی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع جامع خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای فداییان اسلام با هدف ارتقای سلامت روان، ارائه خدمات تخصصی به عموم مردم و جامعه هدف بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرد.

روح‌الله لطفیان، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی شهرستان ری، ضمن اعلام این خبر گفت: مراکز مشاوره و روان‌شناختی با هدف ارتقای سلامت روان، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند.

لطیفیان افزود: ایجاد و توسعه مراکز تخصصی مشاوره نقش به سزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها و ارتقای سلامت روان جامعه دارد. این مراکز با حضور روان‌شناسان و مشاوران مجرب، خدمات تخصصی خود را در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در فضایی امن و محرمانه ارائه داده و با تعرفه دولتی در دسترس عموم مردم و جامعه هدف بهزیستی قرار دارند.

وی با اشاره به هزینه خدمات مشاوره افزود: خدمات مرکز مشاوره و روان‌شناختی فداییان اسلام با تعرفه دولتی و حداقل هزینه ارائه می‌شود تا تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی، بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌ها از خدمات تخصصی مشاوره بهره‌مند شوند.

معاون سلامت اجتماعی ادامه داد: در این مرکز، علاوه بر عموم مردم، جامعه هدف بهزیستی شامل خانواده‌های دارای فرد معلول، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابان، افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی، سالمندان و معتادان در حال بهبودی نیز می‌توانند از مشاوره و حمایت‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

روح‌الله لطفیان در پایان با دعوت از شهروندان تأکید کرد: از تمامی مردم و به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی دعوت می‌کنم با مراجعه به مرکز مشاوره و روان‌شناختی فداییان اسلام، از خدمات تخصصی آن بهره‌مند شده و گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت روان فردی، خانوادگی و اجتماعی خود بردارند.

این مرکز واقع در کیان‌شهر، بلوار آسمان، جنب درمانگاه بدر واقع شده و در ساعات اداری آماده ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناختی به مراجعه‌کنندگان است و همشهریان محترم می‌توانند با شماره ۳۳۶۰۱۴۱۳ با این مرکز در ارتباط باشند