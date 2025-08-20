  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

افتتاح مرکز جامع توانبخشی ویژه مددجویان بهزیستی در جنوب تهران

افتتاح مرکز جامع توانبخشی ویژه مددجویان بهزیستی در جنوب تهران

مرکز جامع توانبخشی ویژه مددجویان بهزیستی در جنوب تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع جامع خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای فداییان اسلام با هدف ارتقای سلامت روان، ارائه خدمات تخصصی به عموم مردم و جامعه هدف بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرد.

روح‌الله لطفیان، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی شهرستان ری، ضمن اعلام این خبر گفت: مراکز مشاوره و روان‌شناختی با هدف ارتقای سلامت روان، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند.

لطیفیان افزود: ایجاد و توسعه مراکز تخصصی مشاوره نقش به سزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها و ارتقای سلامت روان جامعه دارد. این مراکز با حضور روان‌شناسان و مشاوران مجرب، خدمات تخصصی خود را در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در فضایی امن و محرمانه ارائه داده و با تعرفه دولتی در دسترس عموم مردم و جامعه هدف بهزیستی قرار دارند.

وی با اشاره به هزینه خدمات مشاوره افزود: خدمات مرکز مشاوره و روان‌شناختی فداییان اسلام با تعرفه دولتی و حداقل هزینه ارائه می‌شود تا تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی، بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌ها از خدمات تخصصی مشاوره بهره‌مند شوند.

معاون سلامت اجتماعی ادامه داد: در این مرکز، علاوه بر عموم مردم، جامعه هدف بهزیستی شامل خانواده‌های دارای فرد معلول، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابان، افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی، سالمندان و معتادان در حال بهبودی نیز می‌توانند از مشاوره و حمایت‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

روح‌الله لطفیان در پایان با دعوت از شهروندان تأکید کرد: از تمامی مردم و به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی دعوت می‌کنم با مراجعه به مرکز مشاوره و روان‌شناختی فداییان اسلام، از خدمات تخصصی آن بهره‌مند شده و گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت روان فردی، خانوادگی و اجتماعی خود بردارند.

این مرکز واقع در کیان‌شهر، بلوار آسمان، جنب درمانگاه بدر واقع شده و در ساعات اداری آماده ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناختی به مراجعه‌کنندگان است و همشهریان محترم می‌توانند با شماره ۳۳۶۰۱۴۱۳ با این مرکز در ارتباط باشند

کد خبر 6565848
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها