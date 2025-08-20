به گزارش خبرنگار مهر، ساره امیر جان صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه طی سال جاری تعداد ۸۰ ویلچر برقی به معلولان نیازمند استان سمنان اهدا شد، ابراز داشت: این اقدام راهی برای استقلال، توانمند سازی و ارتقای کرامت جامعه هدف است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح فراهم ساختن امکان حضور و مشارکت فعال معلولان در جامعه است، افزود: در این راستا پویشهای مختلفی برگزار و با همکاری خیران ویلچرها تهیه شدند.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه تهیه ویلچر برقی بسیار گران است، ابراز داشت: خوشبختانه بهزیستی استان با همراهی دستگاهها و نهادها و خیران توانست ویلچرهای مورد نیاز برای کودکان را نیز تأمین کند.
امیر جان با بیان اینکه همگرایی و هم افزایی با بهزیستی آغازگر حرکت ماندگار در خدمت به مردم است، تصریح کرد: نمونه بارز آن تهیه ۱۰ ویلچر ویژه خردسالان در پویش نبض انرژی بود.
وی ضمن قدردانی از خیرانی که برای بهبود ارتقا کیفیت زندگی معلولان تلاش میکنند، افزود: این اقدامات قطعاً میتواند گامی پایدار و اثر گذار برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه باشد.
