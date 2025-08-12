به گزارش خبرنگار مهر، یکی از درخواستهای پرتکرار توانیابان یا مددجویان بهزیستی افزایش مبلغ کمک هزینه و یارانههای بهزیستی و مراکز حمایتی است.
اگر چه هر ساله این حمایتهای کمک معیشتی افزایش مییابد اما شیب تند افزایش قیمتها و نرخ تورم موجب شده است تا این افزایش حمایتها چندان کام مددجویان را شیرین نکند. به عنوان مثال رقمی که بهزیستی برای هزینههای توانبخشی به مددجویان خود در یک ماه پرداخت میکند؛ گاهی هزینه تنها یک جلسه توانبخشی، فیزیوتراپی یا کار درمانی است در حالی که توانیابان نیازمند چندین جلسه کاردرمانی در ماه هستند و این هزینهها برای بسیاری از مددجویان سرسامآور میشود.
به همین دلیل از سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی که به مناسبت روز خبرنگار مهمان خبرگزاری مهر شده بود؛ پرسیدیم از نظر او؛ حق توانبخشی، حق پرستاری و یارانههایی که باید به مددجویان پرداخت بشود تا چه اندازه مناسب است.
اینکه بهزیستی چه مبلغی در بودجه برای مجموع این کمکها پیشنهاد داده بود و برای سال آینده پیشنهاد بهزیستی تا چه میزان افزایش این کمکها است؟
رشد سه برابری کمک هزینه اشتغال بانوان
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه امسال بسیاری از یارانهها و کمکهای معیشتی به مددجویان بهزیستی رشد قابل توجهی داشتهاند؛ گفت: کمک هزینه لوازم بهداشتی سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است یا حق اشتغال همیاران خانم یا کاسبان زن خرد، ده میلیون تومان بوده که به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
حسینی با بیان اینکه ۸۰ درصد یارانه مراکز نگهداری و ۴۰ درصد یارانه مددجویان بهزیستی افزایش پیدا کرده است؛ گفت: با توجه به افزایش بودجه سازمان بهزیستی، سرانه توانبخشی معلولان جسمی حرکتی، کمک هزینه فیزیوتراپی و حق پرستاری افزایش پیدا کرده است.
حسینی با اذعان به اینکه افزایش نقدی کمک هزینه مددجویان بهزیستی همچنان کافی نیست گفت: به هر حال ما در بحث کمک به مددجویان بهزیستی مدعی العموم هستیم و خودمان مطالبه گر هستیم. درست است که کمکها نسبت تورم افزایش پیدا کرده است اما در بسیاری از بخشها حقوق و مزایا به این اندازه افزایش پیدا نکرده بود که خوشبختانه کمکهای دولت به مددجویان بهزیستی حداقل متناسب با تورم افزایش پیدا کرد.
رشد ۵۶ درصدی بودجه بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی افزود: بودجه بهزیستی نسبت به کل بودجه کشور سال گذشته ۱.۸ درصد بوده است در حالی که امسال ۲.۴ از بودجه کل کشور به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است؛ یعنی بودجه بهزیستی ۵۶ درصد رشد داشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: البته نسبت به نیازهای مددجویان بهزیستی همچنان ما باید بیشتر تلاش کنیم اما دولت و مجلس ظرفیتهای کشور را تا جایی که میتوانستند پای کار بهزیستی آوردند.
نظر شما