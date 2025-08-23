دریافت 9 MB کد خبر 6568280 https://mehrnews.com/x38QFy ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲ کد خبر 6568280 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲ دسته عزاداری شاهحسین گویان تبریزی در مشهد مقدس دسته عزاداری شاهحسین گویان تبریزی با نوای شورانگیز خود در مشهد مقدس یاد امام حسین (ع) را گرامی میدارد. کپی شد مطالب مرتبط خدمت محبانالرضا در جوار امام رئوف؛ اینجا جوانان رسم عاشقی میآموزند مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار میشود اجتماع بزرگ عزاداری هیئتهای نوجوان «ابناء الرضا (ع)» در حرم رضوی برچسبها مشهد مقدس امام حسین(ع) هیئت مذهبی مراسم عزاداری محرم و صفر
