به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: مراسم خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) شنبه ۱ شهریور از ساعت ۱۹ در صحن پیامبر اعظم (ص) با سخنرانی تولیت معزز آستان قدس رضوی و همچنین مرثیهخوانی ذاکر اهل بیت (ع) حاج مهدی رسولی، برگزار میشود.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تصریح کرد: بعد از آن، مراسم عزاداری و شمعگردانی حفاظ نیز با مداحی ابراهیم احمدی اجرا خواهد شد و حجتالاسلام اسلامیفر، به قرائت خطبه و دعای پایانی، میپردازد.
وی تاکید کرد: این مراسم معنوی از شبکههای ملی و شبکه خراسان رضوی نیز به صورت زنده و مستقیم، پوشش داده خواهد شد.
نظر شما