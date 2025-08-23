به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: مراسم خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا (ع) شنبه ۱ شهریور از ساعت ۱۹ در صحن پیامبر اعظم (ص) با سخنرانی تولیت معزز آستان قدس رضوی و همچنین مرثیه‌خوانی ذاکر اهل بیت (ع) حاج مهدی رسولی، برگزار می‌شود.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تصریح کرد: بعد از آن، مراسم عزاداری و شمع‌گردانی حفاظ نیز با مداحی ابراهیم احمدی اجرا خواهد شد و حجت‌الاسلام اسلامی‌فر، به قرائت خطبه و دعای پایانی، می‌پردازد.

وی تاکید کرد: این مراسم معنوی از شبکه‌های ملی و شبکه خراسان رضوی نیز به صورت زنده و مستقیم، پوشش داده خواهد شد.