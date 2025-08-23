خبرگزاری مهر، گروه استانها: مشهدالرضا در ایام پایانی ماه صفر در خاصترین شرایط قرار دارد و محبان و شیفتگان ثامن الائمه حضرت امام رضا (ع) از اقصی نقاط ایران و جهان خود را به مشهد میرسانند تا ارادت و دلدادگی خود را به ساحت نورانی امام هشتم شیعیان اعلام کنند. سطح شهر مشهد در این روزها مصادف با سالروز رحلت پیامبر (ص)، سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی (ع) و همچنین ولی نعمت تمام ایرانیان، امام رضا (ع)، صحنه برپایی اجتماعات سوگواری و آئینهای عزاداری اقوام مختلف از سراسر ایران اسلامی است. اینجا همه مردم در حال عزاداری و میهمانداری هستند و هر کسی به سهم خود تلاش دارد تا یاد و راه بزرگان دین خاصه امام رضا (ع) را به وجه احسن گرامی بدارد.
آئین موکبداری در اعیاد و سوگ اهل بیت (ع) سنت زیبایی است که خاصه در سالهای اخیر جلوه بیشتری یافته و در ایام خاص از جمله محافل عزای حسینی در محرم و اربعین و نیز مناسبتهای روزهای پایانی صفر پررنگ میشود که این سنت، نماد همدلی، خدمت و پیوند میان زائران بر مبنای آموزههای اهلبیت (ع) بوده و به یکی از ارزشمندترین جلوههای فرهنگی و معنوی عاشورا و اربعین تبدیل شده است.
این روزها خیابان امام رضا (ع) مشهد در جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج (ع) صحنه برپایی صدها موکب با خدمات متنوع و گسترده است که از نقاط دور و نزدیک خودشان را به آنجا رساندند تا توفیق خادمی زائران امام هشتم در این ایام نصیبشان بشود. در همین راستا، با همت جمعی از جوانان مؤمن و فعال شهرستان فلارد، موکب محبانالرضا (ع) این شهرستان از ۳۰ مرداد تا ۲ شهریور پذیرای زائران امام رئوف هستند.
موکب محبانالرضا (ع) با سرپرستی مجید رحمانی و همت جمعی از خادمیاران و یاوران جوان رضوی برپا و تمامی نذورات این موکب از محل کمک خیران و کمکهای مردمی فراهم شده است. این موکب خدمترسانی ۸۰ نفره تنها نماینده استان چهارمحال و بختیاری در مسیر منتهی به حرم مطهر رضوی است که امسال برای سومین سال متوالی، به خدمت به زوار پیاده حرم امام رضا (ع) میپردازد. برای آشنایی بیشتر با حال و هوای خادمان جوان موکب محبانالرضا شهرستان فلارد، گفتگویی با سرپرست گروه انجام شده است که با هم میخوانیم.
پیشبینی ۲۰۰ هزار خدمت پذیرایی از زوار امام رئوف
مجید رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) و با اشاره به اینکه برپایی موکب محبانالرضا (ع) در مشهد مقدس در ایام پایانی صفر یکی از مجموعه فعالیتهای خادمیاران رضوی شهرستان فلارد است، اظهار کرد: این موکب امسال برای سومین سال با رویکردی متفاوت یعنی تکیه بر ظرفیت نوجوانان و جوانان شهرستان توفیق خدمت به زائران امام رئوف را دارد.
دبیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان فلارد با ذکر اینکه جلسات هماهنگی و تجمیع ظرفیتها از حدود سه ماه قبل آغاز شد، ادامه داد: در این جلسات، در خصوص سازوکار جمعآوری نذورات و کمکهای مردمی نیز هماندیشی و تصمیمها وارد فاز اجرایی شد که اعضای گروه توانستند بالغ بر ۲ میلیارد ریال نذورات مردمی جمعآوری کنند.
رحمانی بیان کرد: بیش از ۸۰ جوان و نوجوان مؤمن و با انگیزه در این سفر معنوی در مشهدالرضا (ع) حضور دارند و با شور و شوق زایدالوصف در این ایام مشغول خدمترسانی به زائران امام هشتم در خیابان امام رضا (ع) هستند.
این فعال جهادی شهرستان فلارد با بیان اینکه قاطبه خادمان موکب از نوجوانان و جوانان فلاردی هستند، افزود: این افراد همه امور موکب از استقرار و برپایی چادر تا تهیه اقلام پذیرایی و میزبانی از زائران مشغول فعالیت هستند و در طول فعالیت موکب، قریب به ۲۰۰ هزار خدمت در قالب پذیرایی به زوار آقا امام رضا (ع) ارائه خواهد شد.
همت جوانان فعال فرهنگی برای خدمترسانی به زائران رضوی
این فعال فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه این اقدام نیکو به همت جمعی از جوانان فعال فرهنگی انجام میگیرد، توضیح داد: نوجوانان و جوانان و خادمیاران جوان وقتی از این برنامه مطلع شدند با شور و شوق خاصی اعلام آمادگی داشتند و خانوادههای آنان نیز حمایت و پشتیبانی خوبی داشتند.
رحمانی در خصوص حال و هوای خدمترسانی به زوار حرم مطهر رضوی، بیان کرد: پیش از هر چیز بگویم که متأسفانه به علت نبود امکانات و شرایط لازم نمیتوانیم به ارائه خدمات فرهنگی در این موکب بپردازیم.
سرپرست موکب محبانالرضا (ع) شهرستان فلارد ادامه داد: وقتی با زائران رضوی ارتباط میگیریم و در خصوص استان چهارمحال و بختیاری در فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری مشهد توضیحاتی میدهیم، برای مخاطبان جالب است و همین استقبال و تشویق زوار باعث میشود خستگی راه و کار در وجودمان از بین برود و با اشتیاق وافر خدمترسانی کنیم.
وی اضافه کرد: موکب محبانالرضا (ع) در سال ۱۴۰۱ یعنی اولین سال فعالیت، فقط با هفت خادم خدمترسانی میکرد که این تعداد امسال به ۸۰ خادم رسید و این جز فضل الهی و عنایت امام رئوف و البته همت و اقبال عمومی مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان فلارد حاصل نمیشد.
آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ و سنن ایرانی
رحمانی تصریح کرد: تعامل و گفتگو با زائران از جایجای کشورمان و نیز دیگر کشورهای مسلمان تجربه جذابی است که خادمان نوجوان و جوان در این موکب دارند و با فرهنگ و جغرافیای این مرز و بوم بیشتر آشنا میشوند.
این معلم جهادی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: خادمان نوجوان و جوان خالصانه پای کار امام رضا (ع) آمدند و در اینجا روحیه همدلی و نوعدوستی و خدمت به خلق الله را تمرین میکنند و میآموزند و این به نظرم بزرگترین ثمره و دستاورد است.
رحمانی در پایان گفت: از خانوادهها و بزرگترها قدردانی میکنم که همراه بودند و اجازه دادند فرزندانشان در این موکب حضور پیدا کنند.
نظر شما