آتش سوزی جنگلی روستاهای تاریخی پرتغال را محاصره کرده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، کاستلو نوو، یکی از "۱۲ روستای تاریخی" پرتغال که به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است و به خاطر ویرانههای قرون وسطایی، مناظر زیبا و سرزندگی فرهنگیاش که سال به سال بازدیدکنندگان را به خود جذب میکند، شناخته میشود، یکی از آسیبدیدهترین مناطق است. اگرچه شعلههای آتش اکنون تا حد زیادی تحت کنترل هستند، اما نیروهای آتشنشانی همچنان در همان نزدیکی مستقر هستند و آمادهاند تا در هر لحظه به شعلهور شدن آتش واکنش نشان دهند.
بسیاری از ساکنان محلی تخلیه شدهاند، اما برخی از روستاییان و بازدیدکنندگان باقی ماندهاند.
ساکنان میگویند شبها وحشتناکترین شبها هستند. آتشها اغلب در تاریکی شعلهور میشوند و از جهات مختلف گسترش مییابند.
حدود ۴۰ کیلومتر دورتر، روستای اونایس دا سرا اکنون خط مقدم دیگری است. این روستا که در دامنه سرا دا استرلا، بلندترین قله در سرزمین اصلی پرتغال، قرار دارد، شاهد تبدیل شدن جنگل ملی اطرافش به خاکستر بوده است. در امتداد جاده اصلی، دهها کامیون آتشنشانی و بیش از صد آتشنشان برای جلوگیری از شعلهور شدن آتش مستقر شدهاند.
طبق سیستم اطلاعات آتشسوزی جنگلهای اروپا، آتشسوزیهای جنگلی در پرتغال تاکنون بیش از ۲۷۸۰۰۰ هکتار را در سال جاری سوزانده است که پس از رکورد ۵۶۳۰۰۰ هکتار سوخته شده در سال ۲۰۱۷، در رتبه دوم قرار دارد.
پرتغال از ۳ آگوست به دلیل گرمای شدید که خطر آتشسوزی جنگلی را افزایش داده است، در حالت آمادهباش سراسری قرار دارد. امسال دو نفر در پرتغال در اثر آتشسوزیهای جنگلی جان خود را از دست دادهاند.
با تداوم گرمای شدید در سراسر شبه جزیره ایبری، تهدید آتشسوزی جنگلی پرتغال همچنان حاد است.
