اعلام وضعیت فوق العاده در پرتغال بدلیل آتش سوزی بزرگ جنگل ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آتش سوزی بزرگ بخش‌هایی از جنگل‌های پرتغال به نگرانی و اعلام هشدار در مناطقی از این کشور منجر شده است.

گفته شده است که حداقل سه هزار آتش‌نشان در کنار شهروندان پرتغال در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند.

این آتش سوزی‌ها در منطقه لیریا واقع در مرکز پرتغال به وقوع پیوسته و نیروهای امدادی مشغول مقابله با پیشروی آتش هستند.

پیش‌بینی شده است که دمای هوا در پرتغال در طول روز به ۴۴ درجه سانتیگراد برسد و همین موضوع کنترل آتش را دشوارتر نیز خواهد ساخت.

براساس گفته کارشناسان، این آتش‌سوزی‌ها به‌سبب «گرمای شدید و خشک‌سالی مرتبط با تغییرات آب و هوایی» تشدید شده است.

همچنین افزایش دما در پرتغال به دلیل «پیشروی توده هوای گرم و خشک از آفریقا اعلام شده است.

همزمان «آنتونیو کاستا»، نخست وزیر پرتغال با توجه به افزایش دمای هوا و ادامه آتش سوزی‌ها در مناطق مرکزی این کشور اعلام کرده که دولت قصد دارد وضعیت هشدار و فوق العاده را تا چند روز دیگر در سراسر پرتغال تمدید کند. این هشدار در ابتدا فقط برای یک هفته و تا روز جمعه اعلام شده بود.

دولت پرتغال در حال حاضر دسترسی عموم را به جنگل‌هایی که در معرض خطر قرار دارند، ممنوع کرده‌است.

همچنین اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته است که خود را برای آتش‌سوزی‌های جنگلی در تابستان امسال آماده کنند. هر ساله بویژه در فصل تابستان آتش سوزی جنگل‌ها بویژه در کشورهای مناطق جنوبی اروپا مناطق بسیاری را طعمه آتش می‌کند.