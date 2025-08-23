بازگشت ICU بیمارستان فارابی به چرخه خدمات پس از تجاوز رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه با تبریک این مناسبتها، عملکرد و دستاوردهای یکساله این بیمارستان را تشریح کرد.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مجموعه بیمارستان فارابی اظهار داشت: بخش مگا ICU این بیمارستان که در جریان جنگ تحمیلی و بر اثر پرتابههای رژیم صهیونیستی طی ۱۲ روز در همان سالها تخریب شده بود، با پیگیریهای مجدانه به چرخه خدمات درمانی بازگشته و امروز بار دیگر در خدمت بیماران قرار دارد.
ابراهیمی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رفاه بیماران، اقدامات مهم و متعددی در یک سال اخیر در این مرکز انجام شده است. از جمله این اقدامات میتوان به افتتاح بخش نوروسایکیتری، راهاندازی دوباره بخش مگا ICU، استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)، راهاندازی سامانه الکترونیک رضایتسنجی بیماران، تغییر در برنامه مدیریت تریاژ، ادغام داروخانههای سرپایی و بستری و نیز تجهیز و راهاندازی کلینیک بازتوانی اختلالات شناخت و حافظه اشاره کرد.
رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه در پایان با بیان اینکه این دستاوردها مرهون تلاش بیوقفه کادر درمان و حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه بیمارستان فارابی، ارائه خدمات بهتر، سریعتر و باکیفیتتر به مردم استان کرمانشاه و پاسخگویی مناسب به نیازهای درمانی آنان است.
کرمانشاه – رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه از بازگشت مگا ICU این مرکز درمانی به چرخه خدمات که در جریان جنگ تحمیلی تخریب شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه با تبریک این مناسبتها، عملکرد و دستاوردهای یکساله این بیمارستان را تشریح کرد.
نظر شما