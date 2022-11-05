به گزارش خبرنگار مهر، سارا حجتی تبار ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در سالن جلسات بیمارستان فارابی برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال ۱۳۶۰ راه اندازی شده و با پذیرش بیماران روان پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان فارابی پس از چندین سال علاوه بر بیماران روانپزشکی پذیرش بیماران مغز و اعصاب هم در دستور کار قرار داد، افزود: در حال حاضر بیمارستان مرکز اصلی پذیرش بیماران روانپزشکی و مغز و اعصاب در استان کرمانشاه و غرب کشور است.

رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه تصریح کرد: ظرفیت بیمارستان فارابی کرمانشاه در حال حاضر ۲۵۷ تخت بوده که ۱۷۴ بیمار هم اکنون در این بیمارستان بستری هستند.

حجتی تبار با تاکید بر وجود پنج بخش روانپزشک زنان و مردان در بیمارستان فارابی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: بیماران بستری در این ۲ بخش به صورت جداگانه در حوزه روانپزشکی و غیر روانپزشکی نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره وجود ۱۸ تخت در اورژانس بیمارستان در ۲ بخش روانپزشکی و مغز و اعصاب، ادامه داد: در این بیمارستان بخش‌های درمان سو مصرف مواد مخدر و درمان بیماران سکته حاد مغزی برای ارائه خدمات به بیماران فعالیت می‌کند.

رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه بیان کرد: بخش جدیدی در بیمارستان فارابی با فعالیت برای مانیتورینگ مداوم نوار مغزی راه‌اندازی شده که می‌توان از آن به عنوان نخستین بخش در غرب کشور تلقی کرد که در زمینه‌های درمان و تشخیص اختلالات صرع و تشنج به عنوان یک بخش بین المللی ارائه خدمات دارند.

مگا آی. سی.یو غرب کشور در کرمانشاه به زودی راه اندازی می‌شود

حجتی تبار گفت: در پاراکلینیک بیمارستان فارابی ارائه خدمات مناسبی به بیماران ارائه می‌شود به گونه‌ای که از سایر بیمارستان‌ها به این کلینیک مراجعه می‌کنند.

وی عنوان کرد: هم اکنون در بیمارستان فارابی دستگاه‌های ام آر آی، سی تی اسکن، سونو گرافی، اکوکاردیو گرافی، رادیو لوژی، واحد نوار عصب و نوار عضله و آزمایشگاه فعال هستند.

رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه با اشاره به اینکه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان فارابی در حال فعالیت هستند، تاکید کرد: یکی از این کلینیک‌ها کلینیک مهر بوده که علاوه بر فعالیت واحدهای روانشناسی، مشاوره و روان سنجی با تعرفه‌های دولتی خدمات روانپزشکی، مغز و اعصاب، فلوشیپ صرع و تشنج، عفونی قلب و طب فیزیکی را نیز به مراجعان ارائه می‌دهد.

حجتی تبار با اشاره به راه اندازی بخش تخصصی زنان، اطفال، دندان پزشکی و توان‌بخشی در کلینیک مهر، ادامه داد: مراکز تحقیقاتی بیمارستان فارابی در بخش اختلالات خواب، علوم رفتاری و سو مصرف مواد نیز فعالیت مستمر دارد.

وی افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری بیش از هشت هزار بیمار به بیمارستان فارابی کرمانشاه مراجعه کردند که از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر مشکوک به کرونا اورژانس بیمارستان مراجعه کرده که از این تعداد ۵۱۲ نفر بستری شده‌اند.

رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه به مراجعه ۲ هزار و ۶۰۰ نفر به اورژانس روانپزشکی تاکید کرد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر بستری شده و همچنین این مدت ۲ هزار و ۲۰۰ نفر به اورژانس نورولوژی مراجعه داشته که نفر از آنها بستری شده‌اند.

حجتی تبار خاطر نشان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری پنج هزار و ۵۰۰ نفر به بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی کلینیک بیمارستان و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر به واحد تصویربرداری رجوع کرده‌اند.

وی به ویزیت و پیگیری‌های تلفنی در منزل اشاره و عنوان کرد: فعالیت واحد جامعه نگر و پیگیری پس از ترخیص در بیمارستان فارابی به منظور عدم بستری مجدد بیماران روان در منزل و یا به صورت تلفنی انجام می‌گیرد که در این مدت ۱۳۲ مورد ویزیت در منزل و سه هزار مورد پیگیری تلفنی صورت گرفته است.

رئیس بیمارستان فارابی در استان کرمانشاه یادآور شد: پروژه افتتاح مگا آی سی یو در بیمارستان فارابی با ظرفیت ۲۴ تخته یکی از مهمترین پروژه‌های این بیمارستان بوده که طی چند ماه آینده بهره برداری خواهد رسید که جز مهمترین و بزرگترین پروژه‌های غرب کشور محسوب می‌شود.

حجتی تبار در پایان با اشاره به عکس مجوز راه اندازی اورژانس جدید در بیمارستان فارابی استان کرمانشاه، بیان کرد: راه اندازی اورژانس جدید برای بیماران روانپزشکی و جداسازی آن از اورژانس بیمارستان مغز و اعصاب به طور جدی دنبال می‌شود و تاکنون تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی این بخش خریداری شده و نقشه اولیه آن نیز برای اجرا در دست پیگیری است.