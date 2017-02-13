علی جمعه‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کلینیک‌های درمانی کرمانشاه اظهار داشت: بیمارستان های امام رضا(ع)، امام علی(ع)، امام خمینی(ره)، فارابی، معتضدی و محمد کرمانشاهی دارای کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی هستند.

جمعه‌زاده با اشاره به در دست ساخت بودن چهار کلینیک ویژه در شهر کرمانشاه افزود: کلینیک ویژه امام رضا(ع)، کلینیک ویژه مستقر در معاونت درمان در سی متری، کلینیک ویژه در بیمارستان های فارابی و معتضدی در دست احداث هستند.

وی از راه اندازی کلینیک ویژه امام رضا(ع) کرمانشاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: کلینیک ویژه روبروی بیمارستان امام رضا(ع) ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزودی راه اندازی خواهد شد و کلینیک سی متری نیز پیشرفت خوبی دارد و در مرحله نازک کاری است.

سرپرست کلینیک‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هدف از راه اندازی کلینیک‌های ویژه را کاهش ازدحام و شلوغی مراجعه کنندگان در کلینیک‌ها دانست و گفت: پراکنش مناسبی در بحث ساخت کلینیک‌ها لحاظ شده و در چهار نقطه جنوب، شمال و شرق و غرب شهر کلینیک ویژه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سیستم نوبت دهی با راه اندازی کلینیک‌های در حال ساخت غیرحضوری می‌شود، گفت: برنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزایش تعداد پزشکان فوق تخصص است زیرا ازدحام بیماران در رشته‌های فوق تخصص فراوان است.

جمعه‌زاده در خصوص خدمات دندانپزشکی اطفال بیان کرد: در این زمینه، دندانپزشکی اطفال بخش دولتی در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی داریم که در این بخش خدمات ویژه ارائه می‌شود.

وی جانمایی کلینیک‌های درمانی را دغدغه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانست و افزود: کلینیک مهدیه کاربری کلینیک ویژه را نداشته است اما مجبور شدیم کاربری کلینیک مهدیه را کلینیک ویژه قرار دهیم.