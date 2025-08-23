اردوی جهادی درمان رایگان شهروندان کم برخوردار منطقه ۱۸ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ تهران در رابطه با برنامه‌های پیش بینی شده از سوی اداره سلامت در هفته مذکور اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن این رویداد مهم که مصادف با ولادت ابن سینا پزشک حاذق ایرانی است، ویژه برنامه‌های متنوعی در سطح مراکز درمانی و محلات منطقه پیش بینی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات محیطی و اکران در ورودی داروخانه‌ها و مراکز درمانی با شعار قدردانیم، بازدید از بیمارستان‌های خیریه غیاثی، شهدای یافت آباد و شهید فیاض بخش و تجلیل از پزشکان شاغل در این مراکز، برگزاری اردوی جهادی درمان رایگان ویژه شهروندان کم برخوردار و استقرار میز خدمت سلامت محور در اماکن عمومی از جمله اقدامات پیش بینی شده در این هفته به شمار می‌رود.