  1. جامعه
  2. شهری
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

اردوی جهادی درمان رایگان شهروندان کم برخوردار منطقه ۱۸ پایتخت

اردوی جهادی درمان رایگان شهروندان کم برخوردار منطقه ۱۸ پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت از برپائی اردوی جهادی درمان رایگان شهروندان کم برخوردار به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت منزلت پزشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ تهران در رابطه با برنامه‌های پیش بینی شده از سوی اداره سلامت در هفته مذکور اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن این رویداد مهم که مصادف با ولادت ابن سینا پزشک حاذق ایرانی است، ویژه برنامه‌های متنوعی در سطح مراکز درمانی و محلات منطقه پیش بینی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات محیطی و اکران در ورودی داروخانه‌ها و مراکز درمانی با شعار قدردانیم، بازدید از بیمارستان‌های خیریه غیاثی، شهدای یافت آباد و شهید فیاض بخش و تجلیل از پزشکان شاغل در این مراکز، برگزاری اردوی جهادی درمان رایگان ویژه شهروندان کم برخوردار و استقرار میز خدمت سلامت محور در اماکن عمومی از جمله اقدامات پیش بینی شده در این هفته به شمار می‌رود.

کد خبر 6568487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها