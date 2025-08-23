دست پر گروه بهمن در نمایشگاه خودروی مشهد با معرفی محصولات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خودروی مشهد ۱۴۰۴ امسال میزبان حضور گسترده گروه بهمن خواهد بود؛ حضوری که با نمایش محصولات متنوع از سواریهای مدرن تا خودروهای تجاری و اتوبوس برقی، توجه بسیاری از علاقهمندان و فعالان صنعت خودرو را به خود جلب میکند.
در بخش خودروهای سواری، بهمن موتور با معرفی رسمی کراساوور شوال۶ که همان هاوال H6 هیبرید است و قرار است بهصورت مونتاژی با برند داخلیسازی شده بهمن عرضه شود، نقش پررنگی خواهد داشت. در کنار شوال، پیکاپ محبوب کاپ را U و SUV فیدلیتی XB1 نیز برای بازدیدکنندگان به نمایش درخواهد آمد.
زیرمجموعه بیامکارز نیز ترکیبی از خودروهای لوکس و پرطرفدار را به مشهد خواهد آورد. سدان مزدا ۳ و مزدا EZ6 در کنار شاسیبلند پرقدرت هاوال H9، سدان نام آشنای هونگچی H5 و SUV اوتار ۱۱، نمایشی متنوع از گزینههای جدید را برای بازار ایران ارائه خواهند داد.
در حوزه خودروهای تجاری، بهمن دیزل با دست پر به نمایشگاه میآید. کشندههای سنگین بایک X9 و امپاور ۵۶۰، کامیون امپاور ۴۶۰، کامیون فورس ۱۲ تن و همچنین کامیونت F38 گازسوز در غرفه این شرکت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرند.
سیبا موتور نیز با محصولات سنگین خود شامل کامیون کمپرسی و جفت محور FAW در نمایشگاه حضور خواهد داشت.
در بخش حملونقل عمومی، شرکت اسنا با اتوبوسهای ۱۲ متری بینشهری، ۱۲ متری برقی درونشهری و همچنین مدل ۹ متری بینشهری تازهترین دستاوردهای خود را معرفی میکند؛ محصولاتی که میتوانند سهم مهمی در نوسازی ناوگان حملونقل کشور ایفا کنند.
با این ترکیب متنوع از خودروهای سواری، تجاری و حملونقل عمومی، گروه بهمن امسال در نمایشگاه مشهد حضوری قدرتمند خواهد داشت و بار دیگر جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین خودروسازان و واردکنندگان کشور به نمایش خواهد گذاشت.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد از ۴ تا ۷ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای مشهد برگزار خواهد شد و گروه بهمن در سالن فردوسی از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
نظر شما