اعلام شرایط فروش نقدی و اعتباری محصولات سیباموتور

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سیبا موتور شرایط فروش نقدی–اعتباری محصولات سنگین خود را ویژه نیمه دوم شهریور ماه اعلام کرده است. ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۱ صبح سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. فرآیند خرید از درگاه عاملیت‌های مجاز سیبا موتور انجام می‌شود و تکمیل مراحل در سامانه به‌منزله انعقاد قرارداد قطعی با شرکت خواهد بود.

در این بخشنامه سه محصول اصلی شامل کشنده تک‌محور فاو ۴۶۰، کشنده جفت‌محور فاو ۴۶۰ و کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ با مدل ۱۴۰۴ و رنگ سفید عرضه می‌شوند.

روش خرید در این مرحله به‌صورت نقدی–اعتباری است. مشتریان باید بخشی از بهای خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده و مابقی را در قالب اقساط منظم تسویه کنند. برای هر سه محصول، امکان بازپرداخت در دوره‌های ۳ ماهه با نرخ صفر درصد سود، ۶ ماهه با نرخ ۲۰ درصد سود، ۹ ماهه با نرخ ۲۲ درصد سود و ۱۲ ماهه با نرخ ۲۳ درصد سود در نظر گرفته شده است. تعداد و مبلغ چک‌ها متناسب با دوره انتخابی تعیین می‌شود و همه چک‌ها باید صیادی و به نام خریدار باشند. علاوه بر چک‌های اقساط، یک فقره چک تضمین نیز به تاریخ اولین قسط الزامی است.

طبق بخشنامه، موعد تحویل تمامی خودروهای عرضه‌شده در این طرح هفته دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ خواهد بود. در روش‌های بازپرداخت ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، یک‌سال بیمه بدنه رایگان نیز به خریداران تعلق می‌گیرد. همچنین تمامی خودروها تحت پوشش بیمه شخص ثالث و گارانتی معتبر سیبا موتور هستند.

ثبت‌نام تنها برای افراد بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر بوده و هر کد ملی یا شناسه ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است. تمامی هزینه‌های قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شماره‌گذاری و عوارض در قیمت لحاظ شده است و در صورت تغییر قوانین، مابه‌التفاوت به عهده مشتری خواهد بود.

بخشنامه این طرح را از اینجا دریافت کنید.