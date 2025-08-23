سقوط پهپاد اسرائیلی در بنت جبیل و موضع گیری جدید فرمانده ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار النشره لبنان از سقوط یک پهپاد اسرائیلی در شهرک بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.

همچنین این رسانه لبنانی از پرتاب بمب صوتی به سمت یکی از چوپانان در شهرک کفرشوبا خبر داد.

از سوی دیگر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که نیروهای نظامی به ماموریت‌های پیچیده و دقیق در سراسر کشور به ویژه در جنوب ادامه می‌دهند.

رودولف هیکل همچنین تاکید کرد که نیروهای نظامی در جنوب لبنان با خطرهای مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و در شرایط سختی در میانه تداوم تعرضات از سوی دشمن اسرائیلی، به تلاش خود ادامه می‌دهند.

هیکل گفت که ارتش، دژ مستحکم و بلند و خط دفاعی نخست همه لبنانی‌ها است و مقاومت ارتش، یکی از عوامل مقاومت میهن است.

وی اشاره کرد که ارتش هر اندازه که شرایط سخت باشد، به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.