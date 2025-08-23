  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

سقوط پهپاد اسرائیلی در بنت جبیل و موضع گیری جدید فرمانده ارتش لبنان

سقوط پهپاد اسرائیلی در بنت جبیل و موضع گیری جدید فرمانده ارتش لبنان

منابع لبنانی از سقوط یک پهپاد رژیم صهیونیستی در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار النشره لبنان از سقوط یک پهپاد اسرائیلی در شهرک بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.

همچنین این رسانه لبنانی از پرتاب بمب صوتی به سمت یکی از چوپانان در شهرک کفرشوبا خبر داد.

از سوی دیگر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که نیروهای نظامی به ماموریت‌های پیچیده و دقیق در سراسر کشور به ویژه در جنوب ادامه می‌دهند.

رودولف هیکل همچنین تاکید کرد که نیروهای نظامی در جنوب لبنان با خطرهای مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و در شرایط سختی در میانه تداوم تعرضات از سوی دشمن اسرائیلی، به تلاش خود ادامه می‌دهند.

هیکل گفت که ارتش، دژ مستحکم و بلند و خط دفاعی نخست همه لبنانی‌ها است و مقاومت ارتش، یکی از عوامل مقاومت میهن است.

وی اشاره کرد که ارتش هر اندازه که شرایط سخت باشد، به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.

کد خبر 6568532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها