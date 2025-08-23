تداوم نقض حریم هوایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان ادامه می‌دهد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک یارون در جنوب لبنان خبر داد. همچنین پهپاد اسرائیلی حمله‌ای به شهرک شبعا انجام داد.

خبرنگار المنار نیز گزارش داد که حومه شهرک کفرشوبا از سوی یک موضع دشمن اسرائیلی در رویسات العلم، در ارتفاعات این شهرک، هدف آتش‌افروزی قرار گرفت.

به گفته این خبرنگار یک پهپاد اسرائیلی همچنین یک بمب صوتی را پرتاب کرد که یک چوپان را در این شهر هدف قرار داد.

در چارچوب نقض حریم هوایی، خبرنگار المنار گزارش داد که پهپادهای متخاصم اسرائیلی بر فراز دره بقاع شمالی پرواز کردند. خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی صبح امروز به طور فشرده بر فراز شهرک البساریه و مناطق اطراف آن در جنوب لبنان پرواز کردند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.