به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتشبس در لبنان مناطق خالی از سکنه در «الجرمق» و «برغز» در جنوب این کشور را هدف حمله هوایی خود قرار دادند.
منابع لبنانی گزارش دادند که منطقه «حمی زلایا» در بقاع غربی نیز ۳ بار هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در شهرک «عیترون» در «بنت جبیل» در جنوب این کشور ۲ نفر زخمی شدند.
گفتنی است که از زمان توافق آتشبس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل دهها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.
آتشبس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بینالمللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.
