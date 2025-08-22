  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

یک شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

یک شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک «عیتا الشعب» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک «عیتا الشعب» شهرستان «بنت جبیل» در جنوب لبنان به شهادت رسیده است.

منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که یک بولدوزر در حد فاصل دو شهرک «عیناتا» و «کونین» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

این منابع افزودند که ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز جمعه حمله جدیدی را به مارون الراس در جنوب لبنان نیز انجام داده است.

از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

