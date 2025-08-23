استان سمنان در سوگ و خدمت؛ از عزاداری رضوی تا میزبانی ۲۰ میلیون زائر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مردم استان سمنان همزمان با شامگاه شنبه مقارن با شب شهادت امام رضا علیه السلام همچنین سالگرد ارتحال رسول الله صلی الله علیه و آله و امام حسن علیه السلام به سوگواری پرداختند.

قبل و بعد از نماز مغرب و عشا در اکثر نقاط استان سمنان دسته‌های عزاداری و سینه زنی به معابر و خیابان‌ها آمدند و هم اکنون مراسم گرامی‌داشت سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام در مساجد شهری و روستایی استان برپا است.

یادواره‌های شهدا

همزمان با عزاداری روزهای پایانی ماه سفر یادواره‌های شهدا نیز در سراسر استان سمنان با حضور مردم ولایتمدار و قدرشناس این استان برگزار شد مراسم معنوی که مورد استقبال خوب مردم قرار گرفته است.

امروز هیئت‌های مذهبی استان سمنان نیز به برپایی موکب‌ها و دسته‌های عزاداری اقدام کردند گروهی از فعالان هیئت‌های مذهبی استان و همچنین ذاکران و مداحان اهل بیت همزمان با روز شنبه در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گرد هم آمدند تا گردهمایی بزرگ هیئت‌های مذهبی سراسر کشور را در صحن گوهرشاد حرم رضوی برگزار کنند.

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگترین اجتماع هیئت‌های مذهبی کشور امروز در مشهد مقدس با حضور نمایندگانی از هیئت‌های مذهبی استان سمنان برگزار شد. قنبری این اجتماع را یکی از بزرگترین اجتماعات هیئت‌های مذهبی توصیف کرد و بیان داشت: ذاکران و مداحان اهل بیت استان سمنان در این مراسم اجرای برنامه کردند همچنین این برنامه معنوی مورد استقبال خوب هیئت‌های مذهبی نیز قرار گرفت.

دسته‌های عزاداری

در داخل استان سمنان نیز دسته‌های عزاداری از سوی هیئت‌های مذهبی برپا شد همچنین این هیئت‌ها موکب‌های پذیرایی از زائران رضوی را هم در سراسر استان برپا کردند.

از آنجا که استان سمنان میزبان حجم عظیمی از زائران رضوی است از هفته گذشته وکب‌های پذیرایی از زائران در بیرون از شهرها و در کوریدور اصلی تهران مشهد میزبان زائران رضوی هستند موکب‌های پذیرایی از ایوانکی تا فرومد پوشش خوبی را در جاده اصلی به سمت مشهد مقدس داشتند تا پذیرای زائران رضوی باشند.

یکی از کارکردهای مهم این موکب‌ها رفع خستگی زائران و کاهش تصادفات جاده‌ای بود که البته مورد استقبال خوب مسافران هم قرار گرفت در روزهای اخیر همچنین مردم استان سمنان در شهرها هم میزبانان خوبی برای زائران رضوی بودند.

بسیاری از این زائران در مهمانسراها و مساجد اسکان داده شدند و خدمات خوبی را دریافت کردند خادم یاران رضوی در سراسر استان سمنان هم در کنار برنامه‌های معنوی روزهای پایان ماه صفر نسبت به ساماندهی و اسکان زائران حرم مطهر رضوی اقدام کردند.

خدمت رسانی به زائران رضوی

مردم استان سمنان خدمت رسانی به زائران حرم مطهر امام رضا علیه السلام را نگین افتخار تاج ولایتمداری خودشان می‌دانند و به آن افتخار می‌کنند زائرانی که از سراسر کشور استان سمنان عبور می‌کنند و تعدادشان سالانه به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.

از آنجا که تعداد کل تخت‌های اسکان در استان سمنان که ۱۵ هزار نفر نیز نمی‌رسد مردم استان سمنان ست به دست هم می‌دهند تا پذیرای زائران حرم رضوی باشند این روزها بسیار دیده می‌شود که مردم استان سمنان نسبت به پخت غذا و یا آش نذری و توزیع آن بین زائران حرم مطهر امام رضا علیه السلام اقدام می‌کنند موضوعی که شاید در کمتر نقطه‌ای از کشورمان دیده شود و این نشان از ارادت و عشق مردم این استان به امام مهربانی‌ها دارد.

این روزها سراسر استان سمنان غرق در سوگواری و ماتم است هم اکنون مساجد شهری و روستایی میزبان برگزاری مراسم عزاداری هستند سخنرانان درباره ویژگی‌های امام رضا علیه السلام و وظیفه امروز ما در قبال امام همام صحبت می‌کند و نفس گرم ذاکران و مداحان اهل بیت ل‌های مردم را با زائران حرم امام رضا علیه السلام همراه می‌سازد.

نگین افتخار مردم سمنان

حجت الاسلام حسین برادران مبلغ مذهبی و یکی از کسانی است که در این روزها در محافل مختلف استان سمنان حضور دارند او خادمی امام رضا علیه السلام را کمتر از کار در کفشداری و صحن‌های حرم مطهر رضوی نمی‌داند بلکه خدمت رسانی مردم استان سمنان به زائران رضوی را همپا و هم مقدار با خدمت رسانی به زائران در داخل حرم می‌داند و معتقد است که مردم استان سمنان خادم امام رضا هستند و به این خادمی افتخار می‌کنند.

حجت الاسلام برادران همچنین رسانه‌ها می‌خواهد که تصاویر زیبای خدمت رسانی به زائران رضوی از سوی مردم استان سمنان را به گوش مردم کشور رسد تا همه از این تصاویر زیبا و دل‌انگیز فیض ببرند تصاویر مردمی که خال خالصانه و بدون منت به زائران اهل بیت خدمت رسانی می‌کند.