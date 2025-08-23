https://mehrnews.com/x38QP6 ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸ کد خبر 6568650 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸ خدمت رسانی موکب جوادالائمه ورامین به زائران امام رضا(ع) در مشهد مقدس مشهد - فتح الله فرجی، مسئول موکب جوادالائمه (ع) ورامین گفت: موکب جوادالائمه(ع) ورامین، به مدت پنج سال است که در میدان پانزده خرداد مشهد برپا شده است. دریافت 75 MB گزارشگر: سمیه سعادتمند تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568650 کپی شد مطالب مرتبط موکب «جوادالائمه ورامین»؛ پنج سال خادمی عاشقانه در حریم رضوی خدمت رسانی مواکب در خیابان امام رضا(ع) مشهد حال و هوای حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) روایت پیادهروی زائران امام رضا (ع) به سوی بارگاه نورانی رضوی برچسبها خراسان رضوی مشهد ایران امام رضا(ع) موکب
