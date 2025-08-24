به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای روستای تاش در مسجد این روستا ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شهدا، تاکید کرد: معظم له بارها تاکید کرده‌اند که ما هم باید نام و هم پیام شهدا را زنده نگه داریم و این یادواره‌ها در این چارچوب برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه راجع به پیام شهدا افق نگاه آنان است که اهمیت می‌یابد، افزود: همه ما باید افق نگاه مان را از شهدا الگو بگیریم زیرا شهدا به تاسی از امام خمینی (ره) که برگرفته از بعثت و قیام کربلا بود، دنبال تشکیل حکومت اسلامی در جهان بودند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه سال‌ها بعد از دوران دفاع مقدس شاهد هستیم که حتی کاروان‌های زیارتی عراقی‌هایی که قصد قم و مشهد دارند به شهدای ما متوسل می‌شوند و این مقام شهدا را نشان می‌دهد که از افق نگاه شأن برمی آید.

مطهری با بیان اینکه شهدا جایگاه ویژه ای برای همه مسلمانان دارند، تاکید کرد: امام (ره) بارها فرمودند که انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور است و شهدا در این راه شهید شدند و لذا باید تلاش کنیم که افق نگاه مان را با شهدا تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه در وصیت نامه‌های شهدا بارها همین موضوع ذکر شده است، افزود: در وصیت شهدای روستای تاش شاهرود این طور آمده که ای مردم خودتان را آماده کنید برای اطاعت از ولی فقیه و امام را تنها نگذارید راه خدا بهترین راه‌ها است و هیچ گاه از یاد خدا غافل نباشید و از اسلام حمایت کنید.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه حجاب از دیگر توصیه‌های شهدای ما است، گفت: در بسیاری از وصیت نامه‌های شهدا به خصوص شهدای روستای تاش آمده که خواهران ما با حجاب شأن می‌توانند مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنند.

مطهری با بیان اینکه شهدا تاکید دارند که باید ظهور را از خداوند خواست، تاکید کرد: در بخش دیگری از وصیت نامه‌های شهدا مثل شهید علیرضا عمودی آمده «مادامی که کفر باشد جنگ است و باید در برابر کفر قیام کرد و در این برهه که درخت اسلام خون نیاز دارد قیام ضروری‌تر است» این عمق نگاه این شهید گرانقدر را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام شأن راجع به جنگ ۱۲ روزه داشتند که بسیار اهمیت داشت، افزود: در بنای جمهوری اسلامی دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده است و به همین دلیل است که دین و دانش مردم توانسته در بسیاری میدان‌های مختلف دشمن را وادار به عقب نشینی کند و این همان نکته‌ای است که دشمنان آن را بر نمی‌تابند.