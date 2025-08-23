به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با حضور وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از ارزشمندترین جلسات، دیدار با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است چراکه فعال بودن یک واحد تولیدی، علاوه بر ایجاد اشتغال برای جمع زیادی از مردم، به افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

وی افزود: در ۹ ماه گذشته حتی یک واحد صنعتی در استان با حکم قضائی تعطیل نشده و امروز واحدهای تولیدی خراسان جنوبی در خط مقدم ایجاد اشتغال قرار دارند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت حفظ وضعیت موجود و حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد: تعطیلی یک واحد صنعتی به معنای گرفتار شدن هزاران خانواده در مشکلات معیشتی است.

هاشمی ضمن درخواست از وزیر دادگستری برای پیگیری منظم شدن پروازهای استان، جلوگیری از تعطیلی پروژه راه‌آهن و تسریع در اجرای طرح انتقال آب، بیان کرد: تحقق این موارد می‌تواند تحولی بزرگ در توسعه استان ایجاد کند.

وی همچنین به ثبت ۱۰ اثر جهانی استان اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح کولبری در روستاهای مرزی، به دنبال آن هستیم تا بانه شرق کشور در خراسان جنوبی فعال شود.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه احداث نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ طبس، خواستار حذف تسهیلات تکراری به‌ویژه در استان‌های مرزی شد.

وی از واحدهای تولیدی استان نیز خواست برای تقویت منابع مالی بانک‌ها، حساب‌های بانکی خود را در استان افتتاح کنند تا امکان اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید فراهم شود.