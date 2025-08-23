به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در فروردین ۱۴۰۳ خراسان جنوبی دومین استان گران کشور بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده اکنون به جایگاه سی‌ام کشور در این زمینه رسیده‌ایم.

وی افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار استان به‌طور منظم در طول سال برگزار شده و با منطقه‌بندی شهرها، مسئولیت هر منطقه به یک مدیرکل سپرده شده است؛ همچنین کسبه خوشنام و نانوایی‌های نمونه مورد تشویق قرار گرفتند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاه‌های قضائی و امنیتی استان نیز در این مسیر همکاری خوبی داشتند و همین امر موجب شد تأمین، توزیع و نظارت بر بازار به شکل مطلوب انجام شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی گفت: تخم‌مرغ تولیدی استان در استان‌های مجاور نیز توزیع می‌شود و برای مرغ منجمد و گوشت ذخیره کافی در خراسان جنوبی وجود دارد. به طور کلی اقدامات مناسبی در راستای تنظیم بازار استان انجام شده است.