خراسان جنوبی از دومین استان گران کشور به رتبه سی‌ام رسید

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان که در فروردین ۱۴۰۳ دومین استان گران کشور بود، اکنون با پیگیری‌های مستمر و اجرای طرح‌های نظارتی و حمایتی به جایگاه سی‌ام کشور رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: در فروردین ۱۴۰۳ خراسان جنوبی دومین استان گران کشور بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده اکنون به جایگاه سی‌ام کشور در این زمینه رسیده‌ایم.

وی افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار استان به‌طور منظم در طول سال برگزار شده و با منطقه‌بندی شهرها، مسئولیت هر منطقه به یک مدیرکل سپرده شده است؛ همچنین کسبه خوشنام و نانوایی‌های نمونه مورد تشویق قرار گرفتند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاه‌های قضائی و امنیتی استان نیز در این مسیر همکاری خوبی داشتند و همین امر موجب شد تأمین، توزیع و نظارت بر بازار به شکل مطلوب انجام شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی گفت: تخم‌مرغ تولیدی استان در استان‌های مجاور نیز توزیع می‌شود و برای مرغ منجمد و گوشت ذخیره کافی در خراسان جنوبی وجود دارد. به طور کلی اقدامات مناسبی در راستای تنظیم بازار استان انجام شده است.

