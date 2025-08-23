  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

نگاه ویژه دولت، راهگشای توسعه خراسان جنوبی

بیرجند _ نماینده شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان گفت: توسعه و تحول خراسان جنوبی نیازمند نگاه ویژه و حمایتی دولت به این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با حضور وزیر دادگستری اظهار داشت: استاندار توجه مناسبی به بخش خصوصی دارد و نیروی انسانی خراسان جنوبی نیز سرمایه‌ای کم‌نظیر است که با تلاش و توانمندی می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

وی افزود: شرایط زمان تقسیم استان به‌گونه‌ای بود که خراسان جنوبی در زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه شد و جبران این کاستی‌ها نیازمند مدل اجرایی خاصی برای این استان است.

نماینده بیرجند، خوسف و درمیان تأکید کرد: نگاه حمایتی دولت به خراسان جنوبی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه استان را به بالفعل تبدیل کند.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های استاندار برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی گفت: با وجود این تلاش‌ها، بسیاری از روستاهای مرزی شرایط کافی برای تداوم زندگی ندارند و نیازمند حمایت‌های ویژه هستند.

وی با بیان اینکه آب در خراسان جنوبی حکم نفت را دارد، افزود: خشکسالی‌های متوالی اهمیت حیاتی آب را دوچندان کرده و فعالان اقتصادی استان نیز انتظار دارند مشکلات مربوط به تعهدات ارزی آنان حل شود.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر به جوانان توانمند خراسان جنوبی بها داده شود، می‌توان شاهد پیشرفت‌های چشمگیر استان در حوزه‌های مختلف بود.

