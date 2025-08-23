نگاه ویژه دولت، راهگشای توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با حضور وزیر دادگستری اظهار داشت: استاندار توجه مناسبی به بخش خصوصی دارد و نیروی انسانی خراسان جنوبی نیز سرمایهای کمنظیر است که با تلاش و توانمندی میتواند موتور محرک توسعه استان باشد.
وی افزود: شرایط زمان تقسیم استان بهگونهای بود که خراسان جنوبی در زیرساختها با عقبماندگیهای جدی مواجه شد و جبران این کاستیها نیازمند مدل اجرایی خاصی برای این استان است.
نماینده بیرجند، خوسف و درمیان تأکید کرد: نگاه حمایتی دولت به خراسان جنوبی میتواند ظرفیتهای بالقوه استان را به بالفعل تبدیل کند.
هاشمی با اشاره به پیگیریهای استاندار برای فعالسازی بازارچههای مرزی گفت: با وجود این تلاشها، بسیاری از روستاهای مرزی شرایط کافی برای تداوم زندگی ندارند و نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
وی با بیان اینکه آب در خراسان جنوبی حکم نفت را دارد، افزود: خشکسالیهای متوالی اهمیت حیاتی آب را دوچندان کرده و فعالان اقتصادی استان نیز انتظار دارند مشکلات مربوط به تعهدات ارزی آنان حل شود.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر به جوانان توانمند خراسان جنوبی بها داده شود، میتوان شاهد پیشرفتهای چشمگیر استان در حوزههای مختلف بود.
