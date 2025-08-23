  1. استانها
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

مطالبات زیرساختی خراسان جنوبی را در دولت دنبال می‌کنم

بیرجند- وزیر دادگستری گفت: مسائل مهم استان از جمله راه‌آهن، انتقال آب و ساماندهی پروازها با جدیت در تهران پیگیری خواهد شد تا بخشی از مشکلات زیرساختی منطقه برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی اظهار داشت: حضور در جمع فعالان بخش خصوصی از بهترین جلسات امروز بود؛ چرا که تولید ثروت که موجب توانمندی کشور شود، نوعی عبادت است و علاوه بر منفعت فردی، به کل جامعه اسلامی سود می‌رساند.

وی افزود: به عنوان نماینده دولت در هفته دولت، برای قدردانی از مدیران استان به خاطر اقدامات انجام‌شده و همچنین شنیدن مطالبات منتخبان مردم و پیگیری آن‌ها در دولت، در اولین روز هفته دولت به خراسان جنوبی سفر کردم.

رحیمی با اشاره به همدلی، وفاق و تعامل موجود در استان تصریح کرد: این همدلی بسیاری از مشکلات استان را برطرف کرده است، هرچند برخی مسائل به سادگی قابل حل نیست. اما موضوع منظم شدن پروازهای استان به همراه استاندار و نمایندگان در تهران پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: تخصیص اعتبارات بیشتر برای اجرای پروژه راه‌آهن و تسریع در روند انتقال آب به خراسان جنوبی نیز با وجود همه محدودیت‌ها در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم در تهران انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات، زمینه رفع بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در این جلسه فراهم شود.

