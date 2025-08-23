به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی شنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی اظهار داشت: حضور در جمع فعالان بخش خصوصی از بهترین جلسات امروز بود؛ چرا که تولید ثروت که موجب توانمندی کشور شود، نوعی عبادت است و علاوه بر منفعت فردی، به کل جامعه اسلامی سود می‌رساند.

وی افزود: به عنوان نماینده دولت در هفته دولت، برای قدردانی از مدیران استان به خاطر اقدامات انجام‌شده و همچنین شنیدن مطالبات منتخبان مردم و پیگیری آن‌ها در دولت، در اولین روز هفته دولت به خراسان جنوبی سفر کردم.

رحیمی با اشاره به همدلی، وفاق و تعامل موجود در استان تصریح کرد: این همدلی بسیاری از مشکلات استان را برطرف کرده است، هرچند برخی مسائل به سادگی قابل حل نیست. اما موضوع منظم شدن پروازهای استان به همراه استاندار و نمایندگان در تهران پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: تخصیص اعتبارات بیشتر برای اجرای پروژه راه‌آهن و تسریع در روند انتقال آب به خراسان جنوبی نیز با وجود همه محدودیت‌ها در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم در تهران انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات، زمینه رفع بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در این جلسه فراهم شود.