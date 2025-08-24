ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله ارجایی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت ناوگان حملونقل در مشهد اظهار کرد: در حوزه جادهای طی چهار روز گذشته بهطور متوسط روزانه یکهزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس وارد مشهد شده است، اما با توجه به موج بازگشت پیشرو، پیشبینی میشود حداقل دوهزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز باشد که خوشبختانه این ظرفیت از قبل مدیریت و تأمین شده است.
وی افزود: در پایانه امام رضا (ع) در زمان بازدید میدانی، حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در حالت آمادهباش قرار داشتند و باقی ناوگان نیز بهتدریج به تعداد خودروهای جادهای برای بازگشت مسافران افزوده میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طی این ایام ویژه، بیش از ۷۰ درصد ناوگان مسافری راهآهن کشور در محور مشهد فعال است و در دهه پایانی ماه صفر، ۱۲ رام قطار بیناستانی و ۲۲ رام قطار حومهای نیز به ناوگان برنامهای اضافه شدهاند.
وی تصریح کرد: قطارهای حومهای برای انتقال مسافران پیاده از مشهد به شهرهای اطراف و داخل استان پیشبینی شدهاند، در حالی که قطارهای بیناستانی نیز به مقاصدی همچون تهران، تبریز، اصفهان، اهواز و سایر شهرها اعزام خواهند شد.
ارجایی با اشاره به افزایش ظرفیت حملونقل هوایی در این ایام بیان کرد: فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد که پیش از دوران کرونا روزانه رکورد ۲۵۰ تا ۲۶۰ پرواز را به ثبت رسانده بود، با برنامهریزی انجامشده در آستانه شکستن این رکورد قرار دارد و احتمال میرود در روزهای آینده از این رقم عبور کند.
وی در پایان تأکید کرد: با هماهنگی دستگاههای مسئول در حوزه حملونقل هوایی، ریلی و جادهای، ناوگان حملونقل عمومی بهطور کامل در مشهد مستقر شده و آمادگی لازم برای بازگشت میلیونی مسافران از این شهر فراهم شده است.
