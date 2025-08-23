  1. استانها
بیش از ۱۴ هزار زائر رضوی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی خراسان جنوبی

بیرجند – معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در دهه پایانی صفر، بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ زائر حرم رضوی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در قالب طرح جابه‌جایی زائران رضوی، از ۲۸ تا ۳۱ مردادماه، ۱۴ هزار و ۸۸۲ زائر طی ۴۹۹ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به مشهد مقدس منتقل شدند.

وی افزود: همچنین طی این مدت، ۲ هزار و ۷۹۲ زائر در قالب ۲۲۹ سفر توسط ناوگان عمومی به استان بازگشتند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران بیان کرد: نظارت فنی بر اتوبوس‌ها، بازدید از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی و بررسی وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی در دستور کار قرار گرفت.

مزیدی ادامه داد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با همکاری انجمن‌های صنفی، شرکت‌ها و رانندگان از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران استفاده کرده است.

وی یادآور شد: سامانه گویای ۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای مسافران و زائران در زمینه نحوه ارائه خدمات در استان است.

