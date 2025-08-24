سرزمین آفتاب در سالروز شهادت هشتمین اختر امامت و ولایت سوگوار است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم انقلابی و بابصیرت دیار آفتاب همزمان با سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام مهربانی‌ها،

شب گذشته با حضور در مساجد و حسینیه‌ها، مرثیه خوانی کردند، بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

از ساعات اولیه صبح یکشنبه (امروز) مردم شهرستان اراک در حسینیه‌ها و میادین محلات تجمع کردند و با تشکیل دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی از میدان شهدا به سمت امامزاده عبدالله و آمنه خاتون (س) این شهر، ارادت خود را به امام رحمت و مهربانی نشان دادند.

عده‌ای از عاشقان ثامن الحجج (ع) در مرکز سرزمین آفتاب، نیز با توزیع نذورات و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از عزاداران این امام رئوف پذیرایی کردند.

به مناسبت شهادت ثامن الحجج، سر در ادارات، سازمانها، مغازه‌ها و مدارس این دیار پرچم سیاه نصب شده و بیرق‌های عزا در نقاط مختلف این استان به اهتزاز در آمده است.

در این آئین روحانیان و سخنرانان درباره شخصیت والا و بی نظیر امام رضا (ع) به ویژه محتوا و مفهوم حدیث معروف سلسله الذهب آن حضرت سخنرانی کرده و ذاکران اهل بیت (ع) نیز در این عزا مرثیه سرایی کردند و حضور گسترده نوجوانان و جوانان، به آئین‌های سوگواری شهادت امام رضا (ع) جلوه معنوی خاصی بخشیده است.

نظیر این مراسم در شهرستان‌های کمیجان، خنداب، شازند، ساوه، زرندیه، خمین، تفرش، آشتیان، محلات و دلیجان نیز برگزار شد.

همچنین همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) در مراسمی باشکوه و معنوی، ساختمان پلاک ۸ (شماره ۲) در شهر اراک به‌عنوان مرکزی برای ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و مذهبی با حضور مسئولین، خیرین و خادم‌یاران رضوی افتتاح شد.

همزمان با شب شهادت امام رضا (ع)، آئین افتتاحیه چایخانه حضرت رضا (ع) با حضور جمعی از مردم مؤمن و دوستدار اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

هم‌زمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) هجدهمین محفل انس با قرآن کریم در مسجد کربلایی ابوالحسن اراک برگزار شد و حضور پرشور خادم‌یاران، یاوران رضوی و مردم، صحنه‌هایی معنوی و دلنشین را رقم زد و لحظاتی از عشق و ارادت به قرآن و اهل‌بیت (ع) را به تصویر کشید.

به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی یک هزار و ۳۵۹ زائر رضوی با استفاده از ۴۴ دستگاه ناوگان حمل و نقل مسافری به مشهد مقدس اعزام شدند و تمهیدات لازم برای بازگشت زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافری اندیشیده شده است.

پویش «به عشق پیامبر، به مهر امام رضا»

ستاد مردمی دیه استان مرکزی در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همیاری اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدام به برگزاری پویشی با عنوان «به عشق پیامبر، به مهر امام رضا» کرده است.

هدف از این پویش، جمع‌آوری کمک‌های مردمی جهت آزادی تعدادی از زندانیان واجد شرایط جرایم غیرعمد است که به دلیل ناتوانی مالی، در بند مانده‌اند.