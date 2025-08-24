تشییع پیکر مطهر شهید«حسن تولی» همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک شهید ستوان سوم حسن تولی صبح یکشنبه با حضور مردم ولایتمدار و خونگرم گلستان برگزار شد.

مراسم از مقابل مرکز بهداشت شماره یک آغاز شد و در حالی که عطر ایثار و فداکاری در هوای صبحگاهی پیچیده بود، پیکر مطهر شهید تا تقاطع گلزار شهدا تشییع شد.

حسن تولی، شهید والامقام، که در حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در محور خاش – ایرانشهر به همراه چهار هم‌رزم دیگرش جان خود را فدای امنیت و آرامش مردم کرد، امروز در کنار دیگر شهدای دیار گلستان به خاک سپرده شد.

این جوان رشید و مؤمن، اهل شهرستان گالیکش، در حالی به لقاء الله پیوست که یک فرزند دختر ۱۱ ماهه به یادگار گذاشته است.

تشییع حسن تولی در سالروز شهادت امام هشتم (ع)، همچون پیامی از جنس ایثار و وفاداری به اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. شهادت وی نه پایان، بلکه آغاز راهی است که همچنان در دل‌های مردم زنده خواهد ماند.