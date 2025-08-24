مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فلاحتگر از بازیگران شناخته شده عرصه سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

مرحوم فلاحتگر متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل بود. او از دوران نوجوانی به هنر و بازیگری علاقه پیدا کرد و با اجرای تئاتر در مدرسه نخستین گام‌هایش را در مسیر هنر برداشت.

وی در طول سال‌های فعالیتش در فیلم‌های متعددی بازی کرده که بسیاری از آنها جزو آثار شاخص سینمای ایران محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین فیلم‌های او می‌توان به «زیر پوست شهر»، «جرم»، «تردید»، «رسم عاشق‌کشی»، «آژانس شیشه‌ای»، «شور عشق» و «سیندرلا» اشاره کرد. حضور در این آثار نه‌تنها توانایی‌های بازیگری او را به نمایش گذاشت، بلکه باعث شد نامش در کنار چهره‌های مطرح سینمای ایران بدرخشد

گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت عرض می‌نماید.