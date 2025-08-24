پیام تسلیت جبلی برای مهرداد فلاحتگر؛نامی خوش از نجابت و هنر به جاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس صداوسیما درگذشت مهرداد فلاحتگر هنرمند تلویزیون و سینما را که دوم شهریور پس از تحمل دورهای بیماری چشم از جهان فروبست تسلیت گفت.
متن تسلیت جبلی به این شرح است:
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت هنرمند نامآشنا، مهرداد فلاحتگر، دلهای بسیاری را اندوهگین کرد. او که با نقشهای ماندگارش در آثاری مانند «یوسف پیامبر»، «مردان آنجلس»، «از سرنوشت»، «بچه مهندس»، «زیرخاکی» و … نامی خوش از تعهد، نجابت و هنر به جا گذاشت، اینک در آغوش رحمت الهی آرام گرفته است. فقدان این هنرمند ارجمند را به خانواده گرامی، دوستان و جامعه هنری تسلیت گفته و از ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه مسئلت میکنم.
یاد او با نقشآفرینی در مجموعههای نمایشی و فیلمهای سینمایی چون «مردان آنجلس»، «بچه مهندس»، «شاید برای شما اتفاق بیفتد»، «زیرخاکی»، «آژانس شیشهای» و … در خاطر علاقهمندان به این عرصه زنده خواهد ماند.
