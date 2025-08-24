  1. استانها
  2. ایلام
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

سارق حرفه‌ای با ۱۵ فقره سرقت در ایلام دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: سارق حرفه‌ای با ۱۵ فقره سرقت در ایلام دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: پس از وقوع چندین فقره سرقت وسایل ساختمان‌های نیمه کاره و اماکن خصوصی در شهر ایلام، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ ایلام با بررسی نحوه وقوع سرقت‌ها، تحقیقات لازم را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام بیان کرد: ماموران انتظامی طی هماهنگی با مرجع قضائی، با جمع آوری ادله و مستندات کافی در خصوص دست داشتن یک سارق سابقه دار در وقوع سرقت‌ها به دست آوردند و موفق شدند متهم را دریک عملیات دستگیر کنند.

سرهنگ حیدری زاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی اولیه پلیس به ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهر ایلام اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی َشد.

