به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: مردادماه امسال، جسد مرد سالخورده‌ای در خانه‌ای واقع در محله تهرانپارس توسط یکی از همسایه‌ها کشف و به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام و با جسد خونین پیرمردی روبه‌رو شدند که شواهد نشان می‌داد با ضربه میله که کنار جسد بود به قتل رسیده است.

وی ادامه داد: همسایه‌ای که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات پلیس اعلام کرد که دختر مقتول چند ساعت پیش با او تماس گرفته و درخواست کرده بود به خانه پدرش برود، چرا که خبری از وی نداشت. این همسایه در بازدید از منزل با جسد خون‌آلود مرد سالخورده مواجه شده و سریعاً موضوع را به پلیس و دختر مقتول اطلاع داده است.

سردار گودرزی گفت: با پایان تحقیقات اولیه در صحنه جنایت، کارآگاهان مأموریت یافتند با اقدامات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف، هویت عامل این جنایت را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

وی افزود: تیم جنایی در نخستین‌گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند که کارت‌بانکی مقتول به سرقت رفته و به حساب پسر جوانی به‌نام ساسان واریز شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: کارآگاهان اداره دهم پس از کشف این سرنخ مهم مخفیگاه متهم را در محله راه‌آهن ردیابی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی وی را در یک عملیات ضربتی به دام انداختند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره آگاهی صراحتاً به جرم خود مبنی بر قتل پیرمرد تنها اعتراف و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت سرقت کارت بانکی عنوان کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از اظهارات متهم، مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.