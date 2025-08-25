دستگیری کلاهبردار فروش جعلی سوالات کنکور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که هر ساله با آن مواجه هستیم افراد سودجویی هستند که در فصل امتحانات نهایی و کنکور مدعی اند که به سوالات کنکور دسترسی دارند و با مبالغ نجومی این سوالات را به فروش می‌رسانند.

این مقام انتظامی افزود: تعدادی خانم جوان به این پلیس مراجعه کردند و مدعی شدند با فردی در فضای مجازی ارتباط داشته اند که مدعی بوده سوالات کنکور را در اختیار دارد و در ازای واریز وجه می‌تواند این سوالات را برای آنها ارسال کند و در نهایت با سوءاستفاده از اعتماد شکات ضمن کلاهبرداری اولیه، با توجه به اینکه به اطلاعات و تصاویر خصوصی آنان دسترسی داشته اقدام به اخاذی از آنان می‌کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: طی تحقیقات سایبری کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد فرد مورد نظر در فضای تلگرام فعالیت دارد و با جستجو در گروه‌های کنکوری طعمه‌های خود را که عموماً خانم‌های جوان و نوجوان هستند انتخاب می‌کند.

سردار معظمی گودرزی بیان داشت: پس از بررسی‌های تخصصی ردپای دیجیتال متهم و اقدامات فنی، هویت این شیاد مجازی به دست پلیس رسید و پس از تشریفات قضائی در مخفیگاه خود در جنوب تهران دستگیر و به پلیس فتا تهران بزرگ منتقل شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه این مجرم نیز همانند دیگر متهمین دستگیر شده هیچ گونه سوالی در اختیار نداشت، تصریح کرد: تمام سوالات کنکور تا ساعت و دقیقه برگزاری این آزمون در قرنطینه و پلمب هستند و افرادی که با تبلیغات دروغین ادعای فروش سوالات کنکور و امتحانات نهایی را دارند هدفی جز کلاهبرداری ندارند.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند، لذا هموطنان هوشیاری لازم را داشته باشند و در صورت نیاز از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با ما در ارتباط باشند.