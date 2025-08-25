  1. جامعه
دستگیری سارق کسبه محله منیریه تهران

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای در محله منیریه خبر داد که با استفاده از کلاه و کاسکت اقدام به سرقت اموال کسبه می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرضا محمدی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با مراجعه چند تن از کسبه محله منیریه مبنی سرقت اموال و اجناس آنان، تیم عملیات کلانتری ۱۱۲ ابوسعید دستگیری عامل یا عوامل این سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

سرهنگ عبدالرضا محمدی در ادامه افزود: عوامل انتظامی بعد از رصد دوربین‌های مداربسته متوجه شدند سارق با کلاه کاسکت اقدام به سرقت می کرده، که در همین راستا در پی شناسایی پلاک موتورسیکلت وی و در حین گشت زنی‌های هدفمند در حوالی همان مغازه‌های که قبلاً از آنجا سرقت رخ داده بود این سارق حرفه‌ای را در طی یک عملیات ویژه پلیسی، زمین گیر و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی‌های ابتدایی حدود یکهزار جفت دستکش، یک هزار و ۸۰۰ متر زیپ شلوار ،۱۹۲ جفت جوراب کشف شد و بعد از شناسایی مخفیگاه این متهم و ورود به آنجا با دستور مقام قضائی مقادیر قابل توجهی از قبیل ۸۰ عدد سیم کابل شارژ تلفن همراه ،۱۰۰ عدد شلوار و پیراهن و البته ۱۰۷ فقره فشنگ تفنگ‌های بادی و … که به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال بود، کشف و ضبط شد.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد این متهم دارای سوابق متعدد کیفری نیز است و تاکنون هفت نفر از شکات وی شناسایی و پرونده تشکیل شده به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

سرهنگ محمدی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم به جهت حفظ اموال و اجناس ارزشمند خود، در مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری از دوربین‌های مدار بسته استفاده کنند و در صورت بروز هرگونه سرقت، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

