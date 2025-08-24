رشد اقتصادی آمریکا در دولت ترامپ نصف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه اول سال جاری میلادی به ۱.۲ درصد کاهش یافته است که تقریباً نصف رشد اقتصادی ثبت شده برای سال گذشته است.

در حالی رشد اقتصادی آمریکا در ۶ ماهه اول دولت ترامپ نصف شده است که وی در جهت حمایت از اقتصاد آمریکا با زیرپاگذاشتن هنجارهای بین المللی اقدام به وضع سیاست‌های حمایتی از تولید در آمریکا از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی کرده است.

پاول گفت: رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی در نیمه اول امسال کاهش یافته است یعنی ۱.۲ درصد شده که تقریباً نصف رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ است. کاهش رشد تا حد زیادی منعکس کننده کاهش هزینه‌های مصرف کننده بوده است.»

وی افزود: مانند بازار کار، بخشی از کاهش تولید ناخالص داخلی احتمالاً نشان دهنده رشد کندتر عرضه یا تولید بالقوه است.

پاول همچنین خاطرنشان کرد که عدم قطعیت قابل توجهی در مورد تأثیرات بلندمدت سیاست‌های دولت ترامپ، به ویژه در رابطه با تعرفه‌های تجاری و کنترل مهاجرت وجود دارد.

او گفت: «عدم قطعیت قابل توجهی در مورد اینکه همه این سیاست‌ها در نهایت کجا به نتیجه می‌رسند و تأثیرات ماندگار آنها بر اقتصاد چه خواهد بود، وجود دارد.»