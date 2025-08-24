به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه پروژه، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «چشمانِ مشاهدهگر» در ۵ رشته هنری نقاشی، نقاشی خط، تصویرسازی، کتیبهنویسی و عکاسی، با شرکت ۱۴ هنرمند ایرانی روز دوشنبه ۳ شهریور به صورت آنلاین در کشور عُمان به نمایش گذاشته میشود.
محفل هنری راجا و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و فرزاد جمشیددانایی عکاس و مدیر محفل هنری راجا، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.
در بیانیه هنری رویداد آمده است: «چشمها نخستین راویان ما هستند. آنها جهان را در تکههایی از نور و سایه، حقیقت و خیال گرد میآورند. برای هنرمند، چشمها چیزی فراتر از ابزار دیدناند آنها دروازههای ادراکاند؛ شاهدان زیبایی، رنج و تخیل. بهواسطه دست، آنچه چشمها نظاره میکنند به فرم، رنگ و بیان دگرگون میشود.
این نمایشگاه جشن گفتگویی خاموش میان دیدن و آفرینش است؛ ادای احترامی به نگاه، که امکان هنر را فراهم میسازد.»
نرگس محبی، امین ابراهیمی درکوئی، سیده ثریا مجتهد سیستانی، فاطمه شیرغلامی، ریحانه وطنخواه، مریم اصلانی، رویا طهورا، ایران چراغی، مینو محمدی شایسته، یونس مرادی، سیدابوالفضل عدل، پریا کشاورز، پوریا کشاورز و ناهید کشاورزپور، هنرمندان این نمایشگاه هستند.
علاقهمندان به هنرهای تجسمی برای تماشای ۲۱ اثر راه یافته به «چشمانِ مشاهدهگر» میتوانند تا روز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ به سایت رسمی موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی http://aynazzareiiraaa.com/ مراجعه کنند.
