به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «رقص آفرینش» با شرکت ۱۶ هنرمند ایرانی، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان به صورت آنلاین در کشور عمان به نمایش گذاشته می‌شود.

در بیانیه هنری رویداد آمده است: «در دنیای هنرمند، رقص تنها به بدن محدود نمی‌شود؛ بلکه به هر ضربه قلمو، هر خط تراشیده‌شده، هر شکلی که از بوم یا ماده خام برمی‌آید نیز گسترش پیدا می‌کند. عمل آفرینش یک رقص است؛ تعویضی سیال و پویا میان نیت و خودجوشی، میان فکر و فرم. هنگامی که هنرمند حرکت می‌کند، چه به صورت فیزیکی و چه ذهنی، او بافتی از تخیل خود را می‌بافد و از مخزن بی‌پایان احساسات، خاطرات و رویاها می‌کشد. این رویداد شما را به فضایی دعوت می‌کند که در آن حرکت و خلاقیت جدایی‌ناپذیرند. در اینجا، رقص دست هنرمند بازتابی است از ریتم‌های نادیدنی ذهن، جایی که تخیل آزادانه جریان می‌یابد و در رنگ، بافت و فرم یافت می‌شود. هر اثر به نمایش گذاشته‌شده تجسم این رقص است. دعوتی برای مشاهده قدرت دگرگون‌کننده دیدگاه هنرمند که از نامرئی به مرئی تبدیل می‌شود.

در تقاطع رقص و هنر، مرزهای واقعیت محو می‌شود و جهانی نو شکل می‌گیرد، جهانی که از عمیق‌ترین افکار و رویاهای هنرمند زاده شده و برای همیشه در حرکت سیال آفرینش ثبت می‌شود.»

فرزانه پرورش، صمد کاویانی، آرزو صالحی، امید غفوری، متینا معاون سعیدی نوقانی، فرشته خواجه وند، ترانه حقیقی، نادیا حبیب وند، مریم عامری، زهرا عامری، عاطفه اصغری، حسن لطفی، هانیه حاجی محمدی، محدثه ختن لو، ریحانه منیری و سمانه عنبری، اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه است.

محفل هنری راجا و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و فرزاد جمشیددانایی عکاس و مدیر محفل هنری راجا، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد. آرزو صالحی فیلمساز و طراح گرافیک، پوستر نمایشگاه گروهی «رقص آفرینش» را طراحی کرده و ساخت ویدئو بر عهده نیاز زارعی معمار و طراح داخلی بوده است. همچنین، صمد کاویانی مدرس دانشگاه و عضو انجمن علمی فرش ایران، مقام مشاوره هنری را عهده‌دار است.