نمایش «نور و گندم» هنرمند ایرانی در عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشی «نور و گندم» با مجموعه ۱۰ تابلوی نقاشی از رام خفاجی با موضوع طبیعت، روز شنبه ۲۵ مرداد به صورت آنلاین در کشور عُمان به نمایش گذاشته می‌شود.

گروه هنری آیتیست و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه انفرادی هستند و آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.

در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است:

«نور و گندم؛ روایت برکت و امید

در مجموعه پیش‌رو، تمرکز من بر دو عنصر بنیادی و همیشگی زندگی‌ است: نور و گندم. این دو، در کنار هم نه‌تنها جلوه‌ای از طبیعت‌اند، بلکه نمادهایی عمیق از حیات، امید، برکت و تداوم.

گندم، ریشه‌دار در خاک، نماد کار و حاصل‌خیزی است؛ محصولی که از دل تاریکی زمین سر برمی‌آورد تا جان بشر را روشن کند. و نور، سرچشمه‌ حرکت و حیات، نیرویی است که به این دانه‌های طلایی جان می‌بخشد.

در این آثار، از سبک‌های مختلف بهره برده‌ام، از بازنمایی رئال تا بیان‌گری آزاد و اکسپرسیونیستی، تا بافت، حرکت و انرژی درونی این دو نماد را به تصویر بکشم.

هر تابلو در این مجموعه، تلاشی‌ست برای به تصویر کشیدن لحظه‌ای از تعادل میان زمین و آسمان؛ جایی که نور به گندم می‌تابد و نوید آینده‌ای روشن را می‌دهد. این آثار، نه صرفاً منظره، بلکه دعوتی هستند به تماشا و تفسیر؛ تأملی بر آنچه رشد می‌کند، می‌بالد و در نهایت، زندگی می‌بخشد.

نمایشگاه حاضر، گفتگویی بصری است میان من و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، جهانی که هنوز می‌توان در آن نور را دید و برکت را احساس کرد.

به امید آینده ای پر نور و پر برکت».

رام خفاجی هنرمند جوان اهوازی است که فعالیت حرفه ای خود را در حوزه نقاشی معاصر از ۱۳۸۳ آغاز کرده و در چندین نمایشگاه گروهی داخلی و بین‌المللی از جمله ارمنستان، عمان و انگلستان شرکت داشته است. وی پیش از این، نخستین نمایشگاه انفرادی خود را سال ۱۳۹۷ در سینما هلال اهواز برگزار کرده و این دومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی برای تماشای آثارِ به نمایش درآمده در «نور و گندم»، می‌توانند تا روز پنجشنبه، ۳۰ مرداد به سایت رسمی موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی به نشانی http://aynazzareiiraaa.com/ مراجعه کنند.