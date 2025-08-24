سهم ۹۰ درصدی کالای ایرانی در تعمیرات پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید حیدری مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تولید پایدار تنها با تکیه بر توان داخلی محقق می‌شود، گفت: با همکاری بیش از ۱۳۰ شرکت داخلی و دانش‌بنیان توانسته‌ایم گام‌های مؤثری در بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات برداریم.

وی با تأکید بر اینکه همکاری و تعامل سازنده با شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان، نه‌تنها به ارتقای کیفیت محصولات منجر شده، بلکه زمینه ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور را فراهم کرده است، افزود: حمایت از کالای ایرانی، عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی پایدار است که این رویکرد در اولویت برنامه‌های مجتمع قرار دارد.

مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: استفاده حداکثری از تولیدات داخلی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارتقای کیفیت فرآیندهای تولید، ارتقای کیفیت و حفظ محیط زیست، دستاوردهای مهمی برای صنعت گاز کشور به همراه داشته است.