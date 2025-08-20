سکوی ۱۰ قلب عملیاتی فازهای میانی پارس جنوبی؛ تعمیرات با توان داخلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: سکوی ۱۰ به عنوان یکی از سکوی‌های اصلی فازهای میانی میدان پارس جنوبی، مسئولیت برداشت گاز و میعانات از چندین چاه تولیدی و انتقال آن‌ها به پالایشگاه‌ها را دارد.

تجهیزات حیاتی این سکو شامل کمپرسورها، سیستم‌های تفکیک گاز و میعانات، خطوط لوله داخلی و ابزار دقیق کنترلی است. هر گونه توقف یا اختلال در عملکرد سکوی ۱۰ می‌تواند زنجیره تولید گاز را متوقف کند و تأثیر مستقیم بر تأمین انرژی ملی و صادرات گاز داشته باشد.

کارشناس ارشد میدان‌های گازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سکوی ۱۰ یکی از ستون‌های عملیاتی پارس جنوبی است و موفقیت در تعمیرات آن نشان‌دهنده مهارت و دقت فنی بالای مهندسان و تکنسین‌های ایرانی است. بازسازی این سکو به معنای تضمین استمرار تولید و افزایش ایمنی عملیات است.

حسین مرادی افزود: هر توقف یا اختلال در عملکرد سکوی ۱۰ می‌تواند زنجیره تولید گاز را متوقف کند و تأثیر مستقیم بر تأمین انرژی ملی داشته باشد. موفقیت این پروژه نشان داد که توان فنی داخلی قادر به مدیریت پروژه‌های حساس و پیچیده است.

تمرکز بر توان داخلی؛ ستون اصلی موفقیت

یکی از نکات برجسته این تعمیرات، اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از تخصص مهندسان و پیمانکاران ایرانی بود. تمامی مراحل تعمیرات، از بازرسی و تعویض تجهیزات حیاتی تا بازسازی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، با تجهیزات داخلی و نیروهای بومی انجام شد. این موفقیت نشان می‌دهد که صنایع نفت و گاز کشور توان مدیریت پروژه‌های پیچیده و حساس را بدون اتکا به منابع خارجی دارند.

ثبت ۷ هزار ساعت کار بدون حادثه

ثبت ۷ هزار ساعت کار بدون حادثه، نتیجه رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی، آموزش مداوم کارکنان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. مدیران پروژه معتقدند که رعایت ایمنی، علاوه بر تضمین سلامت پرسنل، کیفیت و دوام تجهیزات سکو را نیز تضمین می‌کند و به کاهش ریسک‌های عملیاتی کمک می‌کند.

تعمیرات اساسی سکوی ۱۰ شامل بازسازی سیستم‌های کمپرسور، تعویض قطعات فرسوده، بازنگری خطوط لوله داخلی، ارتقای سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق و بررسی کامل سیستم‌های ایمنی و اطفا حریق بود. این اقدامات باعث افزایش ظرفیت عملیاتی، کاهش احتمال توقف‌های ناگهانی و ارتقای سطح ایمنی سکو شد.

تعمیرات اساسی سکوی ۱۰ علاوه بر تضمین تداوم تولید، بهره‌وری و طول عمر تجهیزات را افزایش داده است. استفاده از تجهیزات داخلی و مهندسی بومی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به ارتقای خودکفایی فنی کشور کمک کرده و ظرفیت صادرات گاز و میعانات گازی را تقویت کرده است. این پروژه نمونه موفق مدیریت فنی و مهندسی پروژه‌های بزرگ و حساس نفت و گاز کشور است.

پایان تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۰ پارس جنوبی؛ پنج روز زودتر از برنامه

مهدی طیبی، جانشین تعمیرات مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۰ پارس جنوبی در مدت ۱۶ روز با موفقیت انجام شد.

طیبی تأکید کرد که اجرای فعالیت‌های سنگین تعمیراتی این سکو، از جمله تعویض شیرهای ۳۲ اینچ اصلی قطع اضطراری جریان گاز به وزن هر یک ۱۷ تن و شست‌وشوی ۱۲ مخزن ذخیره‌سازی، با رعایت کامل الزامات ایمنی پایان یافته است.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران و مشارکت نیروهای تخصصی و پشتیبانی، ۴۵۶ دستور کار در برنامه تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۰ به طور کامل اجرایی شد.

وی تصریح کرد: پس از انجام تست‌های راه‌اندازی، سکوی SPD۱۰ با تلاش تیم‌های مدیریتی و اجرایی تعمیرات و مشارکت واحدهای بازرسی، خطوط لوله، عملیات تولید، برنامه‌ریزی، لجستیک و اچ‌اس‌ایی، پنج روز زودتر از برنامه زمانبندی تعیین شده به مدار تولید بازگشت.

نماد توانمندی و مدیریت پروژه‌های بزرگ

پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات سکوی ۱۰، با ثبت ۷ هزار ساعت کار بدون حادثه، نمادی از توانایی صنعت نفت ایران در پروژه‌های پیچیده محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند رعایت استانداردهای ایمنی، بهره‌گیری از فناوری نوین و تکیه بر نیروی انسانی متخصص، کلید موفقیت پروژه‌های مشابه در آینده خواهد بود و مسیر توسعه پایدار میدان‌های گازی کشور را هموار می‌کند.