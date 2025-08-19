برداشت تجمعی گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی به ۳۵۷ میلیارد فوت مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، بیست‌ودومین نشست کمیته مدیریت مشترک طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مرداد) با حضور اعضای این کمیته برگزار شد که در این نشست گزارشی از تازه‌ترین وضع برداشت و توسعه این فاز در موقعیت‌های SPD۱۱B و SPD۱۱A ارائه و چشم‌انداز تکمیل آخرین طرح توسعه میدان پارس جنوبی بررسی شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۷۶ هزار نفرساعت فعالیت انجام شده وبرداشت تجمعی گاز این فاز به ۳۵۷ میلیارد فوت مکعب رسیده است که نشان‌دهنده رشد سه‌برابری این شاخص در دولت چهاردهم است.

تکمیل ساخت دومین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل شرکت پتروپارس، در این نشست از تکمیل مراحل نهایی ساخت دومین جکت سرچاهی فاز ۱۱ خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات بارگیری این سازه دریایی طی روزهای آینده آغاز می‌شود.

محمدرضا چلیپا، مدیر مهندسی ساختمان شرکت نفت و گاز پارس نیز با تأکید بر لزوم شناسایی مسیرهای بحرانی و رفع گلوگاه‌های موجود در اجرای طرح، اظهار کرد: باید شتاب بیشتری در زمینه تأمین دکل‌های مورد نیاز، ساخت سکوی فراساحلی موقعیت SPD۱۱A و سفارش‌گذاری اقلام و کالاهای راهبردی در بخش حفاری ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین طرح از فازهای ۲۴ گانه این میدان گازی به شمار می‌رود که توسعه آن در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) به شرکت پتروپارس واگذار شده است.