به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از مسئولان جنبش انصارالله یمن نیز تاکید کرد که مقر ریاست جمهوری در صنعا تخلیه شده بود و مورد استفاده قرار نداشت.
وی افزود که جنگندههای رژیم صهیونیستی مناطق غیر نظامی پرجمعیت را در صنعا هدف قرار دادند. دشمن تلاش دارد با این حملات شکستهای خود را در برابر یمن جبران کند. حمله به مناطق غیر نظامی و مسکونی جنایت جنگی است.
این مسئول تصریح کرد: عملیات یمن علیه رژیم صهیونیستی افزایش پیدا میکند و اهداف بزرگتری را در عمق اراضی اشغالی مورد اصابت قرار میدهیم. گزینههای نظامی بیشتری در مقایسه با آنچه که دیدهاید در اختیار داریم. پدافند هوایی یمن بخشی از حملات علیه این کشور را خنثی کرد.
وی گفت: اگر مشارکت آمریکا در این حملات ثابت شود عملیات ما علیه منافع این کشور از سر گرفته میشود.
