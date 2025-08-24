به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که پدافند هوایی و یگان موشکی این کشور موفق شدند تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را از حریم هوایی یمن فراری دهند.

وی افزود که پدافند هوایی یمن موفق شد با یک گروه از جنگنده‌های دشمن مقابله کرده و مانع حملات آنها علیه برخی استان‌های یمن شود. اضطراب و دستپاچگی خلبانان این جنگنده‌ها کاملاً مشهود بود.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جدیدترین تجاوز خود به یمن بار دیگر زیر ساخت‌های غیر نظامی این کشور از جمله انبار فرآورده‌های نفتی و نیروگاه برق صنعا را هدف قرار دادند.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع گزارش داد که بیش از ۱۰ جنگنده صهیونیست در این حملات علیه یمن شرکت و بیش از ۳۵ موشک شلیک کردند.