به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: تجاوز علیه ملت یمن شکست خورده و چیزی جز ناامیدی و شکست برای دشمن به ارمغان نمی‌آورد.

وی اضافه کرد: آنچه برای ما مهم است توقف حملات علیه غزه و لغو محاصره این باریکه است.

محمد الفرح عضو دفتر سیاسی این جنبش نیز اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه صنعا شکست خورده و دشمن طبق معمول زیر ساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.

محمد البخیتی یکی دیگر از اعضای این دفتر نیز تصریح کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه یمن باعث نمی‌شود این کشور دست از حمایت از غزه بردارد.

لازم به ذکر است طی حملات دقایق قبل تل آویو علیه صنعا انبار مواد نفتی و نیروگاه برق صنعا هدف قرار گرفتند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو و وزیر جنگ و همچنین رئیس ستاد ارتش این رژیم حملات علیه یمن را رصد کردند.